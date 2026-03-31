Aslı Bekiroğlu yeniden ameliyat oluyor... '2-3 kez ölümden döndüm'

Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 13:26

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği sağlık sürecine ilişkin yaşadıklarını ilk kez detaylarıyla paylaştı. Yanlış yapılan bir miyom ameliyatının ardından defalarca operasyon geçirmek zorunda kaldığını belirten oyuncu, “2-3 kez ölümden döndüm” sözleriyle sürecin ciddiyetini ortaya koydu.

Yaklaşık iki yıl önce geçirdiği ameliyat sonrası komplikasyonlar yaşadığını ifade eden Bekiroğlu, bu süreçte toplam 6 kez ameliyat olduğunu ve hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıprandığını söyledi.

“Zor ve Yorucu Bir Süreçti”

Yaşadıklarını anlatmanın kolay olmadığını dile getiren Bekiroğlu, “Son iki yıldır dışarıdan basit gibi görünen bir ameliyatla başlayan, ancak sonrasında birçok operasyon geçirmek zorunda kaldığım çok zor bir süreçten geçtim. Bu süreci uzun süre kimseyle paylaşmadım” dedi.

Sürecin kendisi için ağır geçtiğini belirten oyuncu, “Hem psikolojik olarak hem de yaşadıklarım açısından zor bir dönemdi. Ancak zamanla buna alışmak zorunda kaldım ve elimden geldiğince pozitif kalmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.

“6 ameliyat oldum, bir tane daha kaldı”

İki büyük ameliyatının 8-9 saat sürdüğünü ve doktorlarının kendisini ölüm riski konusunda uyardığını aktaran Bekiroğlu, “6 ameliyat geçirdim, yıprandım. Bir ameliyatım daha var. Artık hem yaşadıklarımı anlatmak hem de benzer durumların yaşanmaması için bunu paylaşıyorum” diye konuştu.

Yaşadıklarının hatalı ameliyatın sonucu olduğunu öne süren oyuncu, bu nedenle hukuki haklarını kullanma kararı aldığını açıkladı.

Sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Bekiroğlu, tedavi sürecinin devam ettiğini ifade etti.

BAKMADAN GEÇME!