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Aslı Bekiroğlu: Fanilikten uzaklaştım

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#Aslı Bekiroğlu#Ameliyat#Miyom
Aslı Bekiroğlu: Fanilikten uzaklaştım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 08:10

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Aslı Bekiroğlu, bu süreçten çıkardığı dersleri anlattı.

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Ege Kökenli’nin YouTube programına konuk olan oyuncu, “Bu süreç sana ne öğretti?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Bana hayatta her şeyin elinden kayıp gidebileceğini gösterdi. Dış güzellik, sosyal medyadaki görünürlük gibi şeylerin aslında ne kadar geçici olduğunu fark ettim. Bu süreç beni Allah’a daha da yakınlaştırdı diyebilirim. Fanilikten uzaklaştırdı. Daha huzurlu bir iç benliğe sahip oldum.”

Aslı Bekiroğlu rahmindeki miyomun alınması için girdiği ameliyatta bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi üzerine yedi operasyon daha geçirmiş, geçtiğimiz günlerde de düşerek bacağından sakatlanmıştı.

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#Aslı Bekiroğlu#Ameliyat#Miyom

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