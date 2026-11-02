Aşkıyla gecelerde

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KONSERDEN EĞLENCEYE
Sümeyye Aydoğan önceki akşam Zeynep Bastık’ın Zorlu PSM’deki konserindeydi. Bastık’ın şarkılarına coşkuyla eşlik
eden oyuncu, konserin ardından sevgilisi işadamı Erdem Atalmış’la birlikte Etiler’in yolunu tuttu.
Çift, eğlenceye semtin popüler mekânlarından birinde devam etti.
SORULAR YANITSIZ KALDI
Sümeyye Aydoğan ve Erdem Atalmış, keyifli gecenin ardından mekândan ayrılırken görüntülendi.
Araçlarına doğru ilerleyen çift, basın mensuplarının yönelttiği sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti.