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Aşkıyla gecelerde

Güncelleme Tarihi:

#Sümeyye Aydoğan#Erdem Atalmış#Zorlu PRM
Aşkıyla gecelerde
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 07:41

Sümeyye Aydoğan müzik ve aşk dolu bir gece geçirdi. Zeynep Bastık’ın konserine giden oyuncu, eğlenceye sevgilisi Erdem Atalmış’la Etiler’de devam etti.

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KONSERDEN EĞLENCEYE

Sümeyye Aydoğan önceki akşam Zeynep Bastık’ın Zorlu PSM’deki konserindeydi. Bastık’ın şarkılarına coşkuyla eşlik
eden oyuncu, konserin ardından sevgilisi işadamı Erdem Atalmış’la birlikte Etiler’in yolunu tuttu.

Çift, eğlenceye semtin popüler mekânlarından birinde devam etti.

Aşkıyla gecelerde

SORULAR YANITSIZ KALDI

Sümeyye Aydoğan ve Erdem Atalmış, keyifli gecenin ardından mekândan ayrılırken görüntülendi.

Araçlarına doğru ilerleyen çift, basın mensuplarının yönelttiği sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

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#Sümeyye Aydoğan#Erdem Atalmış#Zorlu PRM

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