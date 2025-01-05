Aşkını ilk kez anlattı... Hande'ye 'Efsane' kayınvalide!

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Hande Yener, YouTube’da yayınlanan “Bir Hülya Avşar Sohbeti” programına konuk oldu. Şarkıcı, Hülya Avşar’ın “Sevgilin var mı?” sorusu üzerine şöyle konuştu: “5 yıldır var. Misha, benim müziklerimi yapıyor. Prodüktör. Biz çok iyi arkadaşız. İlk kez bir ilişkimde 5 yılı geçtim. Normalde 3 veya 4’üncü yıllarda bir sallantı oluyordu.”

ERKEĞİ YETİŞTİREN ANNESİDİR

Yener, Misha’yla ilişki yaşamaya başladığı dönem ailesiyle de tanışmak istediğini söyledi: “Hem müzik yapıyor, hem de çok kaliteli bir ruhu var. Çok sakin, beni üzmeyecek bir tip. Ona ‘Ben senin annenle tanışayım, seni kesin annen böyle yapmış’ dedim. Bir erkeği yetiştiren annesidir. Şikâyet ettiğimiz konular var ya, hep o anneler yüzünden aslında. Annesiyle tanıştım. Adı Efsane. Dedim ki; ‘Gerçekten efsanesiniz’. Bana ‘Misha’yı ben yetiştirdim ve çok emek verdim’ dedi.”

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İYİ Kİ KARŞILAŞTIK

Hande Yener, yıllar önce tezgâhtar olarak çalıştığı mağazaya gelen Hülya Avşar aracılığıyla Sezen Aksu’yla tanışmış ve bu sayede müzik dünyasına adım atmıştı. Yener, bu desteği için programda Hülya Avşar’a teşekkür etti: “Ben tezgâhtardım. Nasıl şarkıcı oldum? Seninle karşılaşmasak, belki başka bir şey olacaktım. İyi ki seninle karşılaştık.”