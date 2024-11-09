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Duru aşkını ilan etti

Güncelleme Tarihi:

#Duru Kınay#Atiye#Serhat Teoman
Duru aşkını ilan etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 08:44

Emre Kınay ile Emine Ün’ün 19 yaşındaki kızları Duru Kınay, İstanbul Beylikdüzüspor’da forma giyen futbolcu Emirhan Çalışkan’la ilişkisini sosyal medyada ilan etti.

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Kınay, sevgilisiyle fotoğraflarını Instagram sayfasında kalp emojisiyle paylaştı. Çalışkan da o karelerin altına “Bita-nem” yazarak sevgisini dile getirdi.

Duru aşkını ilan etti

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Öyle oturuyor sanmayın

 Emel Müftüoğlu, uzun süredir sahneye çıkmayan ve gözlerden uzak bir yaşam süren Sezen Aksu ile çektirdiği fotoğrafı Instagram’da paylaştı.

Duru aşkını ilan etti

Sanatçı, o karenin altına yazdığı notla yakın dostunun yeteneklerine övgüler yağdırdı:
“Öyle oturuyor gibi göründüğüne bakmayın. Şarkı yapmaktan söz yazmaya, şarkı aranjesinden ayakkabı,
takı tasarımı, dekorasyon, hiç düşünülmemiş teknolojik buluşlara... Hangi birini sayayım ki...”

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Evliliğe niyet var

Serhat Teoman ve Leyla Feray, önceki gün Akmerkez’de alışveriş yaparken görüntülendi.

Duru aşkını ilan etti

Kuyumcuda objektife yansıyan oyuncu çift, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Serhat Teoman, evlilik planları olup olmadığı sorulunca şöyle dedi: “Evlilik hazırlığı için altın almaya gelmedik ama evliliğe niyetimiz var. Vakti geldi diye düşünüyoruz artık.”
(Deniz BOY)

Bayhan'dan kasım sürprizi

Bayhan, “Tiryakinim”in ardından yine bir Tual şarkısıyla müzikseverlerle buluşuyor.

Duru aşkını ilan etti

Bu kez “Yine Aylardan Kasım” için stüdyoya giren Bayhan, şarkıda Tual grubuyla düet yaptı. Bayhan’ın prodüktörlüğünü de üstlendiği proje, OneRpm’in dağıtımıyla dijital platformlarda yayınlandı.
Söz ve müziği İskender Türsen’e, düzenlemesi Emre Çalışkan’a ait şarkının klibi Bodrum’da çekildi. Yönetmenliğini Berk Şenay’ın üstlendiği klipte Bayhan’a Tual üyeleri İskender Türsen, Ertuğrul Perşembe, Yavuz Darıdere ve Devrim Seyrek de eşlik etti.

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Doğum aralıkta

Atiye, “Anlayana” şarkısına klip çekti. 8 aylık hamile şarkıcı, sette soruları yanıtladı.

Duru aşkını ilan etti

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Atiye, “Aralık ayının ilk haftası doğum yapacağım. Büyük kızım Ferah Feza, Neva’ya çok güzel ablalık yapıyor. İkisi de yeni kardeşlerini sabırsızlıkla bekliyor” dedi. Çocuklarına bakıcı tuttuğunu söyleyen Atiye, yaşadığı ilginç olayı da anlattı: “Çok güvendiğimiz bakıcı bir anda ortadan kayboldu. Polislerle aradık, başına bir şey geldi sandık. Neyse ki sonradan ortaya çıktı.” (Deniz BOY)

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#Duru Kınay#Atiye#Serhat Teoman

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