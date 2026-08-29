Aşkın Nur Yengi: Nazlı'nın yeteneğini Sezen Aksu fark etti

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AŞKIN Nur Yengi, Kaan Ölker’in Popcast programına konuk oldu. Müzik kariyeri 13 yaşında Sezen Aksu’nun sahnesinde başlayan sanatçı, çocuk yaşta çalışmaya başlamasının hayatına etkisini anlattı: “Hep doğru ve dikkatli olmalısın. Özenli olmalısın. Dolayısıyla 15 yaşındaki bir genç kız olmadım hiçbir zaman. Hep özenli, gayretliydim.”



KENDİ HAYATIMIN SENARİSTİYİM



Şöhretin getirdiği kalıplara hiçbir zaman kendisini hapsetmediğini söyleyen Yengi, hayatını kendi istediği gibi yaşamayı tercih ettiğini söyledi:

“Ben hiçbir zaman şöhret peşinde koşmadım. Günlük hayatımda ne yapmak istiyorsam onları yaptım. Pazara da gitmem gerekiyorsa pazara da gittim. İçimden ne geliyorsa hepsini yapmak istedim ve yaptım.” Yengi, sosyal medyadan uzak durmasının nedenini de açıkladı: “Ben kendi hayatımın senaristiyim, oyuncusuyum, yazarıyım. Filmi ben çekiyorum. Ama öyle bir yere geldik ki özel kalmadı. Her şey ortada. İyi de nerede bu işin gizemi?”

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Yengi, kızı Nazlı’ya hamileyken Plasenta Previa hastalığıyla karşı karşıya kaldığını da anlattı:

“Kaslardaki damarlar patlıyor. Bebekle beraber hayatını kaybetme riskin var. Ve hiç kıpırdamadan yatman gerekiyor. Bu arada büyüdükçe bu olay daha da derinleşiyor. Çünkü çocuk büyüdükçe damarlar da genişliyor. Neyse ben çok uzun zaman yattım ama risk çünkü hep el bombası taşıyorsun içinde. Son dönemeçte yedi aylıkken doğdu. Bir mucizeyle geldi hayatıma.”

NAZLI’NIN YETENEĞİNİ SEZEN AKSU FARK ETTİ

AŞKIN Nur Yengi, kızı Nazlı’nın müzik yeteneğinin Sezen Aksu tarafından keşfedildiğini anlattı.

Kızının kariyerine müdahale etmediklerini belirten Yengi, “Sen ne istiyorsan onu yap” diyerek Nazlı’nın kendi kararlarını vermesine izin verdiklerini söyledi. Ancak Sezen Aksu’nun Nazlı’nın sesini ilk duyduğu andan itibaren yeteneğini fark ettiğini belirten sanatçı, “Sezen abla bırakmadı” dedi.

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Nazlı’nın eğitim döneminde yaptığı bazı kayıtları Sezen Aksu’ya dinlettiklerini anlatan Yengi, “Bayıldı, bayıldı. Hikâye aslında öyle başladı” sözleriyle kızının müzik yolculuğunda Aksu’nun önemli bir rolü olduğunu ifade etti.