'Aşkın Kanunu' öksüz kaldı... Gönül Akkor bugün son yolculuğuna uğurlanacak

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TÜRK sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor, 82 yaşında İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi bugün Teşvikiye Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’na defnedilecek. Akkor, 2002’de geçirdiği beyin kanamasından sonra hatırlama ve konuşma güçlüğü yaşıyordu. Sanatçı uzun süredir, hastanede tedavi altında bulunuyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir taziye mesajı yayınladı: “Türk sanat müziğinin eşsiz yorumcusu, gönüllerde taht kurmuş değerli sanatçımız Gönül Akkor’un vefatını üzüntüyle öğrendik. Bir büyük çınarı daha yitirmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi, sesi ve zarafetiyle müziğimize unutulmaz izler bırakmıştır.”



UNUTULMAZ ESERLERE HAYAT VERMİŞTİ



Gönül Akkor, Ankara Radyosu’nda stajyer olarak müzik yaşamına başladı ve 1960 ile 70’li yıllarda popülerlik kazandı. Türk sanat müziği repertuvarındaki başarılarının yanı sıra Türk hafif müziğinde de etkili oldu. Sanatçı Kâmuran Akkor’un ablası olan Gönül Akkor, özellikle ‘Aşkın Kanunu’, ‘Böyle Gelmiş Böyle Geçer Dünya’ ve ‘Nasıl Geçti Habersiz’ gibi şarkılardaki yorumuyla hatırlanır. Sanatçı ayrıca 1974’te ‘Tanrım Beni Baştan Yarat’, 1970’te ‘Çileli Bülbül’, 1969’da ‘Yuvamı Yıkamazsın’ ve 1966’da ‘Biraz Kül Biraz Duman’ filmlerinde rol aldı.

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İnsanlığıyla da örnek alınacak biriydi

Kamuran Akkor: “Müziğimizin gelmiş geçmiş en büyük sesi, saygıdeğer büyüğüm canım ablam Gönül Akkor’u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Sevgiyle, saygıyla, her zaman gönlümüzde yaşayacaksın Gönüllerin Sultanı.”



Bülent Ersoy: “Kamuran Hanım’ı aradım ve taziyelerimi bildirdim. Nurlar içinde uyusun. Acımız geçekten çok büyük.”



Melike Demirağ: “Buğulu sesli canım Gönül Akkor’u çok özleyeceğiz. Ruhu ışıklara yükselsin.”



Lale Belkıs: “Gönül Akkor çok büyük bir ses ve bir sahne dehâsıydı. Çocukluğumuz Eyüp sokaklarında beraber geçmişti. Küçükken evimizin bahçesine sahne kurar şarkıcılık oynardık. Anlatacak çok sey var ama artık Gönül yok. Üzgünüm.”



Selami Şahin: “Gönül, sadece müziğiyle değil, insanlığıyla da örnek alınacak biriydi. Onunla paylaştığımız anılar ve sohbetler her zaman kalbimde yaşamaya devam edecek.”



Murathan Mungan: “Gelmiş geçmiş en özel seslerden biriydi, ‘buğu’ sözcüğü sesiyle birlikte anılırdı hep. Güzel uyu Gönül Akkor.”