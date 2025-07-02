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Eşi 'ihanet ediyor' demişti... Aşkın belgesi

Güncelleme Tarihi:

#Güzide Duran#Fikret Orman#Simge Sütşurup
Eşi ihanet ediyor demişti... Aşkın belgesi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 08:41

Adnan Aksoy’un ‘ihanet’ iddiasıyla boşanma davası açtığı Güzide Duran, Beşiktaş Kulübü’nün eski başkanı Fikret Orman’la görüntülendi. Orman’la Sur Balık’ta yemek yiyen model, mekân çıkışı gazetecileri fark edince içeri kaçtı. Sakinleştikten sonra dışarı çıkan Duran sevgilisinin aldığı güllerle poz verdi.

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BENİ NASIL YAKALATIRSINIZ

2008 yılında evlendiği Adnan Aksoy’un ‘ihanet’ iddiasıyla boşanma davası açtığı Güzide Duran, önceki akşam Arnavutköy’de Fikret Orman’la görüntülendi.

Eşi ihanet ediyor demişti... Aşkın belgesi

Çekişmeli boşanma davası süren ünlü model ve Beşiktaş Kulübü’nün eski başkanı, arkadaşlarıyla birlikte Sur Balık’ta yemek yedi. Çıkışta patlayan flaşlar karşısında şok yaşayan Duran panikle içeri kaçtı.

Ünlü model mekân yetkililerine “Siz nasıl burada olduğumu söylersiniz, beni hiçbir yerde yakalayamadılar” diye tepki gösterdi. Fikret Orman ise sessizliğini bozmayarak kameralardan kaçmaya çalıştı.

Eşi ihanet ediyor demişti... Aşkın belgesi

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‘AŞKIM’ DİYEREK TEŞEKKÜR ETTİ

Bir süre mekânda saklanan Duran’ı arkadaşı Simge Sütşurup sakinleştirdi. Duran’ın yanına giden Sütşurup “Zaten yakalandınız, böyle görüntüler hoş olmuyor” diyerek uyardı.

Eşi ihanet ediyor demişti... Aşkın belgesi

Sakinleşen Duran yeniden sevgilisinin yanına gitti. Orman yanlarına gelen çiçekçiden Duran’a gül aldı.

Sevgilisine “Aşkım” diyerek teşekkür eden Güzide Duran, boşanma davasıyla ilgili sorular karşısında sessiz kaldı.

Eşi ihanet ediyor demişti... Aşkın belgesi

Eşi ‘ihanet ediyor’ demişti

Adnan Aksoy boşanma dilekçesinde Güzide Duran hakkında ‘Bana ihanet ediyor’ iddiasında bulunmuştu. Güzide Duran bu iddiaları yalanlamıştı. Boşanma davası sürerken Fikret Orman’la görüntülenen Güzide Duran’ın nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.

 

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#Güzide Duran#Fikret Orman#Simge Sütşurup

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