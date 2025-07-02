Eşi 'ihanet ediyor' demişti... Aşkın belgesi

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BENİ NASIL YAKALATIRSINIZ



2008 yılında evlendiği Adnan Aksoy’un ‘ihanet’ iddiasıyla boşanma davası açtığı Güzide Duran, önceki akşam Arnavutköy’de Fikret Orman’la görüntülendi.

Çekişmeli boşanma davası süren ünlü model ve Beşiktaş Kulübü’nün eski başkanı, arkadaşlarıyla birlikte Sur Balık’ta yemek yedi. Çıkışta patlayan flaşlar karşısında şok yaşayan Duran panikle içeri kaçtı.

Ünlü model mekân yetkililerine “Siz nasıl burada olduğumu söylersiniz, beni hiçbir yerde yakalayamadılar” diye tepki gösterdi. Fikret Orman ise sessizliğini bozmayarak kameralardan kaçmaya çalıştı.

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‘AŞKIM’ DİYEREK TEŞEKKÜR ETTİ



Bir süre mekânda saklanan Duran’ı arkadaşı Simge Sütşurup sakinleştirdi. Duran’ın yanına giden Sütşurup “Zaten yakalandınız, böyle görüntüler hoş olmuyor” diyerek uyardı.

Sakinleşen Duran yeniden sevgilisinin yanına gitti. Orman yanlarına gelen çiçekçiden Duran’a gül aldı.

Sevgilisine “Aşkım” diyerek teşekkür eden Güzide Duran, boşanma davasıyla ilgili sorular karşısında sessiz kaldı.

Eşi ‘ihanet ediyor’ demişti

Adnan Aksoy boşanma dilekçesinde Güzide Duran hakkında ‘Bana ihanet ediyor’ iddiasında bulunmuştu. Güzide Duran bu iddiaları yalanlamıştı. Boşanma davası sürerken Fikret Orman’la görüntülenen Güzide Duran’ın nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.