×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

'Aşkımız çok yeni'

Güncelleme Tarihi:

#Selin Geçit#Samet Kaan Kuyucu#Yeni Aşk
Aşkımız çok yeni
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 08:06

Şarkıcı Selin Geçit ile oyuncu Samet Kaan Kuyucu aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisi AVM’de birlikte görüntülenmeleriyle ortaya çıktı.

Haberin Devamı

İLK FOTOĞRAF

Müzik dünyasının son dönemdeki dikkat çekici seslerinden Selin Geçit ile Kanal D’nin “Yargı” dizisiyle yıldızı parlayan yetenekli oyuncu Samet Kaan Kuyucu’nun ilişki yaşadığı ortaya çıktı. İki ünlü isim önceki gün Zorlu Center’da objektife yansıdı.

Aşkımız çok yeni

GÜZEL GİDİYOR

Selin Geçit ve Samet Kaan Kuyucu patlayan flaşlar karşısında kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. İkili, “Hayırlı olsun” diyen muhabirlere teşekkür etti. Selin Geçit, sorular üzerine “İlişkimiz güzel gidiyor. Daha çok yeni. Her şey yolunda” açıklamasını yaptı.

Aşkımız çok yeni



Haberle ilgili daha fazlası:
#Selin Geçit#Samet Kaan Kuyucu#Yeni Aşk

BAKMADAN GEÇME!