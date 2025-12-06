'Aşkımız çok yeni'

Haberin Devamı

Müzik dünyasının son dönemdeki dikkat çekici seslerinden Selin Geçit ile Kanal D’nin “Yargı” dizisiyle yıldızı parlayan yetenekli oyuncu Samet Kaan Kuyucu’nun ilişki yaşadığı ortaya çıktı. İki ünlü isim önceki gün Zorlu Center’da objektife yansıdı.

GÜZEL GİDİYOR



Selin Geçit ve Samet Kaan Kuyucu patlayan flaşlar karşısında kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. İkili, “Hayırlı olsun” diyen muhabirlere teşekkür etti. Selin Geçit, sorular üzerine “İlişkimiz güzel gidiyor. Daha çok yeni. Her şey yolunda” açıklamasını yaptı.