Aşkım Burçe Tunay'ın zor günleri... 'Zaman geçtikçe kötü oluyorum'

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6 Şubat depremlerinde sporcu Aşkım Burçe Tunay’ın sevgilisi Yiğit Can Datlı da göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.

Tunay, sevgilisiyle tatilde çektirdikleri fotoğrafları Instagram’da acı ve özlem dolu bir mesajla paylaştı:

“Ne acı ama değil mi? Daha 1 Ekim’de ‘Seni bilmek’ diye paylaştığım şarkıyı bugün ‘Sanmasınlar asla seni benden ayrı’ diye paylaşmak... Keşke yine gelsen. Gelsen de ben yine sana buradan göndermeli şeyler paylaşsam. Bazen aşk dolu şarkılar paylaşsam, bazen trip atmalı sözler. Zaman diyorlar, her şeyin ilacıymış. Zaman geçtikçe daha kötü oluyorum. Anlamıyorlar. Çok özledim ben Datlı’m. Çok.”