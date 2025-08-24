Aşkı uğruna her şeyi bırakıp gitmişti... Evlilikte 13. yılı kutladılar!

Haberin Devamı

Kariyerinin zirvesindeyken aşkı için Amerika’ya taşınan Uzel, pandemide kısa bir süreliğine Türkiye’ye dönmüş, ardından eşinin işleri nedeniyle yeniden Amerika’ya yerleşmişti. Türkiye ve Amerika arasında mekik dokuyan ünlü isim, evliliklerinin 13. yılını romantik bir paylaşımla kutladı.

Sosyal medya hesabından yıllar boyunca çektirdikleri fotoğrafları içeren özel bir albüm yayınlayan Uzel, altına şu notu düştü:

“Tam 13 yıl... +3 yıl daha 16 yıl! Dile kolay beraber yaşlanmak, keskin virajları alırken bazen yuvarlanmak… Sonra tekrar ayağa kalkmak, uzun yolculuklara çıkmak… 16 yıla çok şey sığdırdık lakin yeni hikâyeler yazmak için yeni bir kapıyı açtık ve içeri girdik. Nice 13 senelere…”

Çiftin, mutlu evliliklerinden dünyaya gelen Leo Aslan adında bir oğulları var.

ÜNLÜLERİN NİKAH FOTOĞRAFLARI

İşte yıldızların evet dediği 'o anlar' ve anı ölümsüzleştiren fotoğraflar...

Sezen Aksu’nun doğum günü partisinde tanıştık... Tam 41 yıl oldu!

Türk müziğinin usta ismi Ali Kocatepe, eşi Aysun Kocatepe ile tanışmalarının 41. yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı.

Ali Kocatepe, duygusal mesajında Aysun Kocatepe ile 13 Temmuz gecesi, Sezen Aksu’nun doğum günü partisinde tanıştıklarını belirtti. 1983 yılında gerçekleşen o özel geceyi hatırlatan Kocatepe, “O gece ilk dansımızı 'Hello' adlı şarkıyla yapmıştık,” ifadelerini kullandı.

Yıllara meydan okuyan çift, bu özel günü Kuşadası’nda dostlarıyla birlikte kutladı. Kocatepe, “Dün akşam 41’inci yılımızı Kuşadası’da dostlarımızla kutladık,” diyerek birlikteliklerinin yıllar geçse de ilk günkü heyecanla devam ettiğini vurguladı.

Türk müziğine birlikte verdikleri katkılarla da tanınan Ali ve Aysun Kocatepe çifti, hem sahnedeki uyumları hem de örnek evlilikleriyle sanat camiasının en sevilen çiftlerinden biri olmaya devam ediyor.

24. YIL KUTLAMASI

Usta oyuncu Ali İpin ve eşi Serap İpin evliliklerinde 24. yılı kutladı.

Ali İpin 26 yıldır birlikte olduğu Serap İpin ile evlilik yıldönümünü kutladı.

Eşiyle fotoğrafını paylaşan usta oyuncu sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi; Çocuklarımızla birlikte nice 24 yıllara bir tanem.

Ünlü çiftin mutluluğuna dostları da dahil oldu... Hakkı verilmiş bir 10 yıl!

Ünlü oyuncu çift Engin Hepileri ve Beyza Şekerci, evliliklerinin 10. yıl dönümünü yakın dostlarıyla birlikte kutladı. 2015 yılında hayatlarını birleştiren çiftin bu özel gününde, magazin dünyasının sevilen isimleri, Bergüzar Korel, Beren Saat ve Kenan Doğulu da yanlarındaydı.

Aşkla geçen 10 yıl

“Pera Palas’ta Gece Yarısı”, “İntikam”, “Prestij Meselesi” ve “Zaferin Rengi” gibi dikkat çeken yapımlarla tanınan Engin Hepileri, romantik bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Eşi Beyza Şekerci’yle geçirdiği 10 yılın ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Seni yer yere uçururum güzel kadınım benim. Var olduğum her gün seninle güzel, seninle değerli. Seni seviyorum.”

Kendisi gibi oyuncu olan Beyza Şekerci de nostaljik düğün karelerini sosyal medya hesabından paylaşarak evlilik yıldönümünü kutladı. 37 yaşındaki oyuncu, duygusal mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hakkı verilmiş bir 10 yıldır. Seninle her yola varım, bir ‘hadi’ demen yeter. Daha çok 10 eskitiriz biz seninle, nicelerine.”

Can’ın doğumuyla taçlanan aşk

Çiftin mutluluğu, 2018 yılında oğulları Can’ın doğumuyla daha da arttı. Aile hayatlarını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen çift, zaman zaman yaptıkları romantik paylaşımlarla takipçilerine ilham vermeye devam ediyor.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü çifti bu özel gecede Kenan Doğulu, Beren Saat, Esra Ruşan ve Bergüzar Korel yalnız bırakmadı.

Engin Hepileri ile Beren Saat İntikam adlı dizide rol almıştı.

'9 YIL ÖNCE CANCAĞIZIM'

Oyuncu Burcu Kara, 2016 yılında yönetmen sevgilisi Fırat Parlak ile 'En sevdiğim yer' dediği Brüj'de nikah masasına oturmuştu.

Belçika'da gerçekleşen masalsı şato düğünlerinden bir kareyi sosyal medyada paylaşan Kara, eşine olan aşkını şu sözlerle dile getirdi:



“Bugün, tanışıp, bu hayata el ele devam etmemizin onuncu, evliliğimizin de dokuzuncu yıl dönümü. Nicelerine cancağazım!”





Oyuncu Burak Çelik, bir süredir birlikte olduğu Ece Bayrak ile evlendi.

Karadağ'da evlenen Burak Çelik ve Ece Bayrak’ın nikâhı dün Türkiye’nin Karadağ Büyükelçisi Barış Kalkavan kıydı. Burak Çelik, törende Tom Ford marka damatlık giyerken Ece Bayrak ise ILA gelinlik tercih etti. Çifti yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.

1 YIL ÖNCE BUGÜN

Oyuncu Alina Boz, geçtiğimiz yıl aralık ayında işletmeci Umut Evirgen ile nikah masasına oturmuştu. Çift, evliliklerinde bir yılı geride bıraktı. Umut Evirgen, nikah fotoğraflarını "Birinci yılın şerefine" notuyla paylaştı.

Alina Boz da benzer kareleri sayfasında yayınladı.

YENİ HAYATI BU FOTOĞRAFLA BAŞLADI

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz mayın ayında futbolcu Yusuf Yazıcı ile nikah masasına oturmuş, gizli nikah Pamuk'un soyadını değiştirmesiyle ortaya çıkmıştı.

Melisa Aslı Pamuk, nişan günü çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Oyuncu o karelere "fotoğrafları karıştırıyorum" notunu düştü.

'SON KEZ' EVET DEDİ

Yavuz Bingöl ve Nilşah Ağaoğlu Ayvalık’ta gerçekleşen sade bir törenle evlendi.

Çiftin nikâh şahitliklerini işinsanları Kürşat Yılmaz ve Erdoğan Aşık, oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Elif Buse Doğan yaptı. Tüm Türkiye’yi yasa boğan hain saldırı dolayısıyla aile arasında gerçekleştirilen nikâh töreni sırasında Yavuz Bingöl “Son kez evet” diyerek davetlileri tebessüm ettirdi.

Nilşah Ağaoğlu, “Bir kadın olarak ülkemizde yaşanan olaylar nedeniyle bugün hem mutlu hem de buruğum” sözleriyle hislerini dile getirdi. Yavuz Bingöl’e, babası aile yadigârı olan ‘Gazilik Madalyası’ hediye etti.

CİLVENAZ EVLENDİ

90’lı yılların ünlü dizisi “Çarli”de Cilvenaz karakteriyle hafızalara kazınan Mine Çağlar Kondu, sevgilisi Sertaç Sevim ile evlendi.

Çift, hayatlarını Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesi’nde birleştirdi. İkilinin bu mutlu günlerine dair fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

'YAŞANMADAN GEÇEN YILLAR UTANSIN'

13 yaşındayken evlendirilen Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman, nikah fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Soyman, 'Yaşanmadan geçen yıllar utansın' şarkısıyla paylaştığı fotoğrafın altına "İşte ben küçük gelin" notunu düştü.

Safiye Soyman yıllar önce katıldığı programda aile kararıyla evlendirildiğini anlatmıştı...

"Ablamdan daha görkemliydim, boylu poslu. Hiç '13 yaşında' demezsin. 'Seni istiyoruz' dediler. Annem ve babam, önce 'o çok küçük, olmaz' dediler. Babam sordu bana, daha çocuğum anlamıyorum ki...Babam beni verdi. 15 gün nişanlı kaldım, alelacele evlendirildim. Mahkeme kararıyla yaşımı büyüttüler. Nikah olmuyor çünkü, annenin babanın imzası gerekiyor...Hakim, babama, 'Hoca efendi bakamadıysanız bırakın ben bakayım, parmak kadar çocuğu evlendiriyorsun' dedi. Hayatım boyunca unutmam onu. Babam 'yerin dibine girdiğim bir gündü' dedi, çok üzülmüştü."

'KENDİ HAYATIMIZA BAŞLIYORUZ'

2017 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasının birincisi Aslı Sümen, 27 Eylül'de bir süredir birlikte olduğu İngiliz Chris Bann ile Roma'da evlendi.

Aslı Sümen, düğün fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Sümen fotoğrafların altına "Hikayelerle dolu bir odada, kendi hayatımıza başlıyoruz" notunu düştü.

SPOR AYAKKABI İLE NİKAH MASASINDA

Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Deniz Uğur ile Erdinç Gülener 2021'de nikah masasına oturmuştu.

Deniz Uğur, Gökçeada'daki nikahtan bir fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Uğur, fotoğrafa "Birlikte uzun yıllar, eşsiz anılarımızdan daha da güzel olan yeni anılar biriktirmeye niyetliyiz…" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun ayağındaki spor ayakkabılar ve saçlarındaki taç dikkatlerden kaçmadı.

SELENA'NIN SELİN'İ EVLEDİ

'Selena' dizisinde canlandırdığı Selin karakteri ile hafızalara kazına oyuncu Cansu Demirci, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ile nikah masasına oturdu.

Çiftin, düğün törenine aileleri ve yakın dostları katılırken fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Dizinin final yapmasıyla beraber ekranlara ara veren oyuncun uzun süredir yurtdışında yaşıyordu...

19 YIL ÖNCE BUGÜN

2021 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, 19. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabında kutladı.

Nikah fotoğraflarını sayfasında paylaşan Başkazancı, altına şu notu düştü:

"Tam 19 yıl önce bugün. İyi ki...

Sonsuz Aşk. Rasim'im kitabından...

"Nikah kıyılırken Rasim ellerimi tutuyor. Konsolos Bülent Bey, “İyi günde, kötü günde; hastalıkta ve sağlıkta eşiniz olarak kabul ediyor musun?” diye sırasıyla bizlere soruyor. “Evet” sözcüğünü kalpten gelen frekansı yüksek bir sevgi tınısıyla söylüyoruz. Artık resmen karı-kocayız. Rasim, dudağıma öpücük konduruyor. Sımsıkı sarılıyoruz birbirimize, tenlerimizin sıcaklığını hissederek."

"O gün, geleceğin bizlere neler getireceğini bilmiyoruz ama nikah memurlarının “İyi günde, kötü günde; hastalıkta ve sağlıkta” diye başlayan klasik sözü, aslında bizim yirmi yıllık birlikteliğimizde gerçeğimiz olacaktı.

Zaman zaman yaşadığımız sıkıntılı veya hastalığın gölgesinin düştüğü günler, çoğu kişiye ilişkisinde sancılı bir süreç yaratırken, bizimse sevgimizi giderek büyütecekti. Hayatın engebeli, zorlu günlerinde birbirimizin ellerini sımsıkı tutacak ve hiç bırakmayacaktık. Atina’daki nikah törenimizde ettiğimiz yemini ve birbirimize verdiğimiz sözü, sadece iyi günde ve sağlıkta değil, kötü günde ve hastalıkta da kalpten gelen sevgi ve dayanışmayla tutacaktık."

'YAZ BİTER... 11'DEN GÜN ALIRIZ'

Levent Kırca'nın yönetmen oğlu oğulcan Kırca, 2014 yılında oyuncu Ayça Erturan ile nikah masasına oturmuştu. Kırca, evlilik yıl dönümünü Insktagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı:

"Kaçıncı yıl dönümümüzmüş? Yarın yaz biter, 11’den gün alırız..."

OLAYLI BİR ŞEKİLDE BOŞANMIŞTI, 4. KEZ EVELENDİ

Nihan Ünsal'dan 5 ay önce olaylı bir şekilde boşanan oyuncu Burak Sergen 4. kez evlendi!

63 yaşındaki Sergen, bir süredir birlikte olduğu ve kendisinden 26 yaş küçük Gizem Şağban ile nikah masasına oturdu.

Fuat Paşa Yalısı'ndaki törene çiftin yakın dostları katıldı. Gecenin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

12 YILLIK YALNIZLIK BİTTİ

Oyuncu Canan Hoşgör, 3 yıldır beraber olduğu işletmeci Yusuf Bakoğlu ile evlendi.

Müjdeli haberi, Hoşgör’ün kızı Zeynep Alkan sosyal medyada duyurdu. Zeynep Alkan, çiftin fotoğraflarını Instagram’da “Annemin nikâhını görmek nasip oldu. Ömür boyu mutluluklar” notuyla paylaştı. Canan Hoşgör, çocukları Zeynep ve Ayşe Alkan’ın babası Hamdi Alkan’la daha önce iki kez evlenmiş; 2012 yılında boşanmıştı.

'EVET DEDİĞİM GÜN YENİDEN DOĞDUM'

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş, geçtiğimiz yıl ocak ayında Melis Ketenci ile nikah masasına oturdu.

Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen düğüne birbirince ünlü isimle katıldı.

Savaş Zafer, evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla kutladı:

"Bugün birinci yaşımı kutluyorum aslında çünkü geçen sene 'evet' dediğim günden itibaren seninle yeniden doğmuş oldum. Nice güzel senelerimize, omuz omuza fıstığım"

ÇOOOK ÖZLEDİM

Perihan Savaş, 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer ile nikah fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Savaş, fotoğrafın altına "1 Haziran 1987 hayatımıza imza attık...Çooook özledim adamım" notunu düştü.

'BUGÜN 54. EVLİLİK YIL DÖNÜMÜMÜZ'

Şarkıcı Fedon Kalyoncu, 1970 yılında nikah masasına oturduğu eşi Eda Kalyoncu ile evlilik yıl dönümü Instagram sayfasında paylaştığı nikah fotoğrafıyla kutladı.

Fedon Kalyoncu siyah beyaz karenin altına şu notu düştü:

"Bugün eşimle 54.evlilik yıl dönümümüz, birlikte sağlıklı daha nice senelere"

48 YIL ÖNCE...

Ekranların aranan isimlerinden Hülya Darcan, 1974 yılında meslektaşı Tanju Korel ile nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Zeynep ve Bergüzar adında iki kızı oldu. Tanju Korel 2005 yılında uzun süre mücadele ettiği akciğer kanserine yenilerek hayatını kaybetti.

Darcan, evlilik yıl dönümünü kaybettiği eşi ile fotoğrafını paylaşarak kutladı.

Ünlü oyuncu nikah günü çekilen karenin altına '48. yıl... Tek baktığım göz, tek tuttuğum el!' notunu düştü.

'ARALIK 1993'

Şarkıcı Elif Karlı, 2 çocuğunun babası eşi Cengiz Karlı ile nikah günü çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Elif Karlı, fotoğrafın altına "Aralık 1993" notunu düştü... Karlı'nın eşi 2023 Ocak ayında tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti.

ÇAĞLA ŞIKEL - EMRE ALTUĞ

Yaklaşık 4 yıl inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan manken Çağla Şikel ile aktör ve şarkıcı Emre Altuğ, Sortie’de dünya evine girdi.

Çift, "hayatımızın en özel anıydı" dedikleri nikah törenini çekilen fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Çift 7 yıl sonra ayrılık kararı aldı.

ATA DEMİRER - ÖZGE BORAK

Ata Demirer ile Özge Borak böyle evlenmişti. Ancak bu mutluluk mazide kaldı.

BARIŞ MANÇO - LALE MANÇO

Sanatçı Barış Manço, yapımcı Lale Manço ile nikah masasına oturdu.

HÜLYA AVŞAR - KAYA ÇİLİNGİROĞLU

Hülya Avşar işadamı Kaya Çilingiroğlu ile 1997 yılında Paris'te evlendi. Çift o anı böyle ölümsüzleştirdi.

Zehra isimli bir kızları olan Çilingiroğlu ve Avşar, 2005 yılında yollarını ayırdı.

EROL EVGİN - EMEL EVGİN

Erol Evgin, kendisi gibi mimar olan okul arkadaşı Emel Evgin ile 28 Şubat 1973’te evlendi.

İkili tören öncesi böyle poz verdi.

GÖNÜL YAZAR - FAHRETTİN AKÇINAR

Gönül Yazar, işadamı Fahrettin Akçınar ile 1997 yılında Las Vegas'ta evlendi.

Yazar ve Akçınar atılan imzaların ardından objektif karşısına geçti. Gönül Yazar'ın bu evliliği de boşanmayla sonuçlandı.

FATİH TERİM - FULYA TERİM

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ilk ve tek evliliğini Fulya Terim ile yaptı.

Buse Terim, bir takipçisinin kendisine gönderdiği ve anne-babasının nikah törenine ait olan bu kareyi "Anne ve babamın düğün fotoğrafı inanmıyorum, nereden buldunuz?" notuyla sayfasında paylaştı.

KİBARİYE - ALİ KÜÇÜKBALÇIK

Şarkıcı Kibariye kendisinden 19 yaş küçük olan Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturdu. İşte o geceye ait bir fotoğraf.

MEHMET ALİ ERBİL - MUHSİNE KAMİLOĞLU

Mehmet Ali Erbil, ilk evliliğini Muhsine Kamiloğlu ile yaptı ve bu fotoğraf nikahtan hemen önce çekildi.

MUAZZEZ ABACI - HASAN HEYBETLİ

Ünlü assolist Muazzez Abacı, 1998 yılında boşandığı eşi Hasan Heybetli ile bir kez daha nikah masasına oturdu. Çift imza atmadan önce bu pozu verdi.

NEBAHAT ÇEHRE - YILMAZ GÜNEY

Oyuncu Nebahat Çehre kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Güney ile 30 Ocak 1967'de nikah masasına oturdu. Bu fotoğraf Yılmaz Güney'in nikah defterini imzaladığı sırada çekildi.

SAFİYE SOYMAN - ZİYA AKARÖZ

Safiye Soyman, Ziya Akaröz ile evlenirken henüz 13 yaşındaydı.

MEHMET ALİ ERBİL - SEDEF ERBİL

Mehmet Ali Erbil , 21 yaşındaki Bilkent Üniversitesi öğrencisi Sedef Altuntaş'la Ankara'da evlendi. Gizli nikah bu fotoğrafla ortaya çıktı. Bir yıl evli kalan çift sürpriz bir şekilde boşandı.

BABA-KIZ HARMAN DALI

2005 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal ile nikah masasına oturan Nazan Kesal, babasıyla karşılıklı harmandalı oynadığı fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı.