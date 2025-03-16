Aşkı uğruna 35 yıllık evliliğini bitirmişti... Çantasını sevgilisi taşıdı!

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Kenan Tosun uğruna 35 yıllık evliliğini bitirdiği Ümran Seyhan ile önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

Birlikte alışveriş yapan çiftin telaşlı halleri dikkat çekti. Kenan Tosun bir ara yorulan Ümran Seyhan’ın çantası alarak taşıdı. Bu anı görenler Tosun için ‘centilmen âşık’ yakıştırmasında bulundu.

Gözlüksüz ve kasksız





Efsanevi rock grubu Ayna’nın solisti Erhan Güleryüz önceki akşam Cihangir’de motosiklet kullanırken görüntülendi.

Yıllardır kendisiyle özdeşleşen güneş gözlüğü olmadan görüntülenen ünlü şarkıcı fotoğraflarını çeken muhabirlere “Arkadaşlar rica ediyorum güneş gözlüğünüz yok mu? Ben böyle kendimi tuhaf hissediyorum. Sigara ve alkolü bıraktım, konserlere devam ediyorum. Motosiklet kullanıyorum. Evim yakında olduğu için kask takmadım, kimse yanlış anlamasın” dedi.

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Ayna grubu, kurucularından Cemil Özeren’in 2012 yılında hayatını kaybetmesinin ardından dağılmıştı. Erhan Güleryüz grubun dağılmasının ardından müzik kariyerine tek başına devam etme kararı almıştı. (Sayit DURMAZ)

OĞULUMUZUN ADI 'AZİZ'





Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu ilk çocuklarını geçtiğimiz hafta kucaklarına almıştı. Ünlü çift oğullarının adını açıkladı.

Fatih Harbiye dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönen ve kendilerine mutlu bir yuva kuran Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu ilk kez anne baba olma sevinci yaşadı.

Hamilelik süresince kameralardan uzak bir hayat süren mutlu çift oğullarının ismini yaptıkları paylaşımla duyurdu.

Ünlü çift mutlu aile fotoğraflarını, 'Aziz oğlum hoş geldin' mesajıyla paylaştı.