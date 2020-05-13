Aşkı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan kimdir?

Kertenkele dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Eda Özerkan ile Timur Acar'ın 2016'dan bu yana devam eden mutlu bir evlilikleri var. İşte, Aşkı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan hakkında merak edilenler...

11 Mart 1984 Adana doğumludur. Oyunculuk ve modellik yapmaktadır. Liseyi Kadıköy Anadolu Meslek Lisesi’nde tamamlamıştır. Lise yıllarında resim ve dans eğitimleri almıştır.

2002 yılında Beyaz Show’da Ejder’in İnci Taneleri’nden biri seçilmiştir. 2003 yılında Kral Tv’de VJ’lik yapmıştır.

Acun Ilıcalı yönetmenliğinde düzenlenen Survivor yarışmasının 2014 yılındaki sezonunda ünlüler takımında yer almıştır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2004 Cennet Mahallesi

2007 Pars: Kiraz Operasyonu

2008 Girdap

2008 Aşk-ı Memnu

2009 Adanalı

2012 Firar

2014 Kertenkele