Aşkı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan kimdir?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Aşkı Memnu'da Behlül'ün sevgilisi rolünde oynayan Eda Özerkan, sevilen dizinin tekrar bölümleri ile birlikte merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Aşkı Memnu'nun ardından Kertenkele dizisinde yer alan Eda Özerkan, şimdilerde oyuncu Timur Acar'la evli. Peki, Aşkı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan kimdir?
Kertenkele dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Eda Özerkan ile Timur Acar'ın 2016'dan bu yana devam eden mutlu bir evlilikleri var. İşte, Aşkı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan hakkında merak edilenler...
11 Mart 1984 Adana doğumludur. Oyunculuk ve modellik yapmaktadır. Liseyi Kadıköy Anadolu Meslek Lisesi’nde tamamlamıştır. Lise yıllarında resim ve dans eğitimleri almıştır.
2002 yılında Beyaz Show’da Ejder’in İnci Taneleri’nden biri seçilmiştir. 2003 yılında Kral Tv’de VJ’lik yapmıştır.
Acun Ilıcalı yönetmenliğinde düzenlenen Survivor yarışmasının 2014 yılındaki sezonunda ünlüler takımında yer almıştır.
ROL ALDIĞI DİZİLER
2004 Cennet Mahallesi
2007 Pars: Kiraz Operasyonu
2008 Girdap
2008 Aşk-ı Memnu
2009 Adanalı
2012 Firar
2014 Kertenkele
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