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Aşk yok arkadaşız

#Nur Fettahoğlu#Levent Veziroğlu#Arnavutköy
Aşk yok arkadaşız
Sayit DURMAZ

Oyuncu Nur Fettahoğlu ile evliliği geçen yıl biten Levent Veziroğlu, önceki akşam Arnavutköy’de arkadaşıyla görüntülendi. Ünlü işadamı “İlişki yok, hanımefendi arkadaşım” dedi.

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Oyuncu Nur Fettahoğlu ile 8 yıllık evliliği Mart 2021’de sona eren Levent Veziroğlu, önceki akşam Arnavutköy’de bir mekanda esmer bir kadınla sohbet ederken görüntülendi.

Flaşların patlamasından rahatsız olan kadın, Veziroğlu’nun arkasına saklanarak görüntü vermek istemedi.

Aşk yok arkadaşız

Bir süre sonra yanındaki arkadaşıyla mekandan ayrılan Veziroğlu, “Levent Bey hanımefendi görüntü vermemek için çok çaba sarf etti. Yeni bir ilişkiye mi başladınız” sorusunu “İlişki yok. Hanımefendi arkadaşım” diye yanıtladı.

Veziroğlu, ‘arkadaşım’ dediği güzelle daha sonra Arnavutköy sokaklarında gözlerden kayboldu.

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