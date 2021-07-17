Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında? Burcu Özberk’in oynadığı diziler

Ekranların gençlik dizisi ‘Aşk Mantık İntikam’, ilk bölümüyle 18 Haziran Cuma günü ilk bölümüyle birlikte, en çok izlenenler arasında yerini almaya başladı. Yapımcılığını No:9 Productions’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal’ın uyarladığı “Aşk Mantık İntikam” dizisi kadrosu ve konusuyla dikkat çekmeyi başardı. Peki, dizinin en çok merak edilenlerinden güzel oyuncu Burcu Özberk kimdir? İşte, Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk’in hayatı…

AŞK MANTIK İNTİKAM’IN ESRA ERTEN’İ KİMDİR?

Esra’nın yüzünde bir gülümseme ile hatırladığı yılları babasının işinden ayrılıp hayallerinin peşinde koşmaya karar vermesiyle sonlanır. Babası hayallerinin peşinde koşarken tüm mal varlıklarını kaybederler. Sabah akşam çalışıp çocuklarına bakan annesi Menekşe’yi gören Esra kararını verir. Hayal kurmak insanın başına bela açıyordur. Aşık olmak ise insanın sağlıklı düşünmesini engelliyordur. Esra bu düşünceyle büyür. Çocukluğundan beri ona aşık olan Ozan Korfalı çok iyi bir üniversitede bilgisayar mühendisliği okumuştur. Esra ve Ozan kısa zaman sonra evlenirler. Esra tam da hayal ettiği gibi bir hayat yaşamaktadır. Ozan bir akşam işinden ayrıldığını, hayallerinin peşinde koşacağını söyler ancak Esra, dönüp dolaşıp kaçtığı şeyin tam ortasında kalmıştır. Esra eğlenceli ve güçlü bir kızdır. Abisiyle birbirleriyle sürekli didişseler de aslında aile bağları çok kuvvetlidir. Babasını her şeye rağmen çok sever. Annesi ise hem arkadaşı, hem dert ortağıdır. Hırslıdır, kolay pes etmez. En dibe bile vursa küllerinden yeniden doğup yeniden ayaklanır. Denemekten de kaybetmekten korkmaz.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de doğdu.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, ilk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır. 2017-2018 yılları arasında Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır.

En lezzetli yemek tarifleri burada