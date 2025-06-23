Aşk kulisi... Arka kapıdan kaçtı!

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LOCADAN İZLEDİ

Athena grubu önceki akşam Vadistanbul’da sahneye çıktı. Konseri izlemeye gelenler arasında sürpriz bir isim de vardı:

Gökhan Özoğuz’la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah. Konser başlayana kadar kuliste Özoğuz’la zaman geçiren oyuncu, daha sonra locaya geçti.

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Farah Zeynep Abdullah konserden sonra da mekândan hemen ayrılmadı, kuliste yaklaşık 3 saat kadar kaldı.

Özoğuz gecenin finalinde kulis kapısına kadar yanaştırılan aracına binerek uzaklaştı, aşk sorularını yanıtsız bıraktı. Farah Zeynep Abdullah ise görüntü vermemek için AVM’nin mal kabul kapısından çıkış yaptı.

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İLK HÜRRİYET DUYURDU

Üç çocuğunun annesi Melis Ülken’le 13 yıllık evliliğini geçen ocak ayında noktalayan Gökhan Özoğuz, boşanmanın ardından Londra’ya gitmiş, orada Farah Zeynep Abdullah’la görüşmeye başlamıştı. İkilinin ilişkisini ilk kez 26 Şubat’ta Hürriyet duyurmuş, Gökhan Özoğuz ise haberi yalanlamıştı.