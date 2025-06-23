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Aşk kulisi... Arka kapıdan kaçtı!

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#Gökhan Özoğuz#Farah Zeynep Abdullah#Athena
Aşk kulisi... Arka kapıdan kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 10:59

Aşk haberlerini yalanlayan Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah konserde buluştu. Athena konserini locadan izleyen Farah Zeynep Abdullah, kuliste de Gökhan Özoğuz’un yanındaydı.

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LOCADAN İZLEDİ

Athena grubu önceki akşam Vadistanbul’da sahneye çıktı. Konseri izlemeye gelenler arasında sürpriz bir isim de vardı:

Gökhan Özoğuz’la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah. Konser başlayana kadar kuliste Özoğuz’la zaman geçiren oyuncu, daha sonra locaya geçti.

Aşk kulisi... Arka kapıdan kaçtı

SORULARA YANIT YOK

Farah Zeynep Abdullah konserden sonra da mekândan hemen ayrılmadı, kuliste yaklaşık 3 saat kadar kaldı.

Aşk kulisi... Arka kapıdan kaçtı

Özoğuz gecenin finalinde kulis kapısına kadar yanaştırılan aracına binerek uzaklaştı, aşk sorularını yanıtsız bıraktı. Farah Zeynep Abdullah ise görüntü vermemek için AVM’nin mal kabul kapısından çıkış yaptı.

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Aşk kulisi... Arka kapıdan kaçtı

İLK HÜRRİYET DUYURDU

Üç çocuğunun annesi Melis Ülken’le 13 yıllık evliliğini geçen ocak ayında noktalayan Gökhan Özoğuz, boşanmanın ardından Londra’ya gitmiş, orada Farah Zeynep Abdullah’la görüşmeye başlamıştı. İkilinin ilişkisini ilk kez 26 Şubat’ta Hürriyet duyurmuş, Gökhan Özoğuz ise haberi yalanlamıştı.

 

 

 

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#Gökhan Özoğuz#Farah Zeynep Abdullah#Athena

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