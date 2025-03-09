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Sürpriz ikili! 'Aşk her an her yerde olabilir'

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#Melisa Şenolsun#Nik Xhelilaj#Özgü Namal
Sürpriz ikili Aşk her an her yerde olabilir
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 09:51

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun önceki akşam Cihangir 21 adlı mekan çıkışı oyuncu Nik Xhelilaj ile taksiye binerken görüntülendi.

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Melisa Şenolsun muhabirleri görünce mekandan çıkıp yanlarına gelerek röportaj verdi.

Şenolsun ''Yeni bir projeye başlıyorum hatta bugün toplantısı yapıldı. Hayırlı olsun diyorum daha tam netleşmediği için şimdi söyleyemiyorum'' dedi.

Sürpriz ikili Aşk her an her yerde olabilir

Şenolsun, Nik Xhelilaj ile ilgili sorulara “Aşk her an her yerde olabilir” yanıtını verdi. (Sayit DURMAZ)

Sürpriz ikili Aşk her an her yerde olabilir

ACILARIN EN BÜYÜĞÜYDÜ

Özgü Namal, 2020’de iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral’ı kaybetmişti. Oyuncu, yaşadığı süreci InStyle Türkiye’ye anlattı: “Eşimin kaybı çok zor ve ağırdı. Bugün dönüştüğüm insan olarak şunu söyleyebilirim ki, acının her şekliyle çok yoğun empati kurabilirim artık. Çünkü kendime göre acıların en büyüğünü yaşadım. Etrafımdaki bir sürü insan beni tekrar hayata döndürmek istedi. Fakat ben herkese ‘Bu acıyı layığıyla yaşayayım, yok olana kadar, arınana kadar bekleyeyim. Ve günün birinde, artık kendimi hazır hissettiğimde ayağa kalkayım’ dedim. Bir tohumduk, bekledik, içimize döndük şifalanmak için.”

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Sürpriz ikili Aşk her an her yerde olabilir

Doğru işi seçmek mesleğimin parçası

Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nde Nusret karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu önceki gün Bebek’teydi. Takım elbisesiyle dikkat çeken Kocaoğlu, “Özel bir çekim mi vardı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Yok, günlük tarzım bu.” Yer aldığı projelerde adından söz ettirmeyi başaran oyuncu, proje seçimlerindeki başarısının sırrını şu şekilde dile getirdi: “Seçimlerle ve çalışmakla ilgili. Okumak, yorumlamak, doğru işi seçmek mesleğimizin bir parçası. Çalışıyorum ve senaryo ne gerektiriyorsa onu yapıyorum.” (Behlül AYDIN)

Sürpriz ikili Aşk her an her yerde olabilir

Eşe son veda

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Macit Koper’in 55 yaşındaki eşi senarist Hülya Koper, kansere karşı verdiği yaşam savaşını kaybetti. Hülya Koper’in cenazesi dün Çengelköy Güzeltepe Birlik Camisi’nden ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Hülya Koper, bugüne kadar “Gurbet Kuşları”, “Hayat Yolunda”, “Derin Sular”, “Hasret”, “Hayat Sevince Güzel”, “Hırçın Kız Kadife” gibi birçok önemli diziyi kaleme aldı.

Sürpriz ikili Aşk her an her yerde olabilir

 

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#Melisa Şenolsun#Nik Xhelilaj#Özgü Namal

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