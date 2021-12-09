‘Aşk Geçmişim’ oyunu turneye hazırlanıyor

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Yapımcılığını Tatlı Ekşi Tiyatro’nun üstlendiği sezonun en eğlenceli ve iddialı yapımları arasında gösterilen ‘Aşk Geçmişim’ sezon boyunca Zorlu PSM’de seyirciyle buluşmaya devam ederken, bir yandan Denizli, İzmir, Ankara ile başlayan kapsamlı bir turne hazırlığına başladı. Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu’nun yer aldığı Aşk Geçmişim 19 Ocak’da DasDas’da konuk tiyatro olarak yer alacak.

Ödüllü İskoç yazar D.C. Jackson’ın yazdığı, Tuğrul Tülek’in yönettiği anti-romantik komedi tarzındaki oyun, kurumsal bir şirkette yeni işe giren Tom ve aynı şirkette çalışan Amy’nin başından geçen olayları, kırık dökük aşk yaşamlarını dinamik ve eğlenceli bir üslupla konu alıyor. Oyunda Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu komedi performansıyla dikkat çekiyor.

Oyun Tarihleri:

8-19 Aralık Zorlu PSM

22 Aralık Denizli-Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi

25 Aralık Caddebostan Kültür Merkezi

7-21 Ocak Zorlu PSM

15 Ocak İzmir- Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

19 Ocak Dasdas

29 Ocak Ankara-MEB Şura Salonu