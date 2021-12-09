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‘Aşk Geçmişim’ oyunu turneye hazırlanıyor

#Tatlı Ekşi Tiyatro#Zorlu PSM#Şebnem Bozoklu
‘Aşk Geçmişim’ oyunu turneye hazırlanıyor

Şebnem Bozuklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu’nun başrollerini paylaştığı ‘Aşk Geçmişim’ oyunu turneye hazırlanıyor

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Yapımcılığını Tatlı Ekşi Tiyatro’nun üstlendiği sezonun en eğlenceli ve iddialı yapımları arasında gösterilen ‘Aşk Geçmişim’ sezon boyunca Zorlu PSM’de seyirciyle buluşmaya devam ederken, bir yandan Denizli, İzmir, Ankara ile başlayan kapsamlı bir turne hazırlığına başladı. Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu’nun yer aldığı Aşk Geçmişim 19 Ocak’da DasDas’da konuk tiyatro olarak yer alacak.

Ödüllü İskoç yazar D.C. Jackson’ın yazdığı, Tuğrul Tülek’in yönettiği anti-romantik komedi tarzındaki oyun, kurumsal bir şirkette yeni işe giren Tom ve aynı şirkette çalışan Amy’nin başından geçen olayları, kırık dökük aşk yaşamlarını dinamik ve eğlenceli bir üslupla konu alıyor. Oyunda Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu komedi performansıyla dikkat çekiyor.
Oyun Tarihleri:
8-19 Aralık Zorlu PSM
22 Aralık Denizli-Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi
25 Aralık Caddebostan Kültür Merkezi
7-21 Ocak Zorlu PSM
15 Ocak İzmir- Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu
19 Ocak Dasdas
29 Ocak Ankara-MEB Şura Salonu

 

 

 

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#Tatlı Ekşi Tiyatro#Zorlu PSM#Şebnem Bozoklu

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