4 yıllık aşk bitti

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Sevgililerin 4 yıllık ilişkilerini 3 ay önce noktaladığı ortaya çıktı. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Anne desteği

Rüştü Onur Atilla’nın bir cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklanan Recep Usta’yı canlandırdığı “İngiliz Anahtarı: Recep Usta” filminin galası önceki akşam Cinemaximum Kanyon’da yapıldı.

İlk kez bir filmde başrol oynayan Atilla’yı galada annesi Nurperi Çelik de yalnız bırakmadı.

Yeni Aleyna

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Aleyna Tilki, pop ve rock türündeki yeni şarkısı “Bekleyenim” ile müzikal kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Tilki’nin yakında çıkacak albümünün de habercisi olan şarkının klibi, Berlin’de yaşayan ünlü yönetmen Osman Özel tarafından çekildi. Yeni tarzıyla da gündem olan Aleyna Tilki, sevenlerini duygusal bir yolculuğa çıkarmaya hazırlandığını söyledi: “Hep birlikte ağlamaya hazır olun.”

Hayalim gerçek oldu

Genç şarkıcı Alya ile usta sanatçı Selami Şahin, önce Ankara, ardından İstanbul’daki Günay’da müzikseverlerle buluştu.

“Alışmak Sevmekten Daha Zor” şarkısında Şahin’le düet yapan Alya, “Böyle büyük bir ustayla aynı sahneyi paylaşmak benim için onur ve gurur. Selami Şahin’le şarkı söylemek hayalimdi, gerçek oldu” dedi.

2025 heyecanı

Almanya’da yaşayan Meryem Uzerli, evinde kızları Lily Koi ve Lara ile birlikte verdiği yılbaşı pozlarını sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sundu.

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Yeni yıl heyecanını paylaşan ünlü oyuncunun fotoğraflarına beğeni yağdı.