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'Aşk Adası'nın yıldızı Türk kızı Ekin Su Cülcüloğlu!

#Ekin Su Cülcüloğlu#Davide Sanclimenti#Jack Grealish
Aşk Adasının yıldızı Türk kızı Ekin Su Cülcüloğlu

İngiltere’de yayınlanan “Love Island” (Aşk Adası) isimli reality şovun kazananı Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu oldu.

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İtalyan Davide Sanclimenti ile yarışmada çift olan Cülcüloğlu, seyirci oylarıyla öne çıkmayı başardı.

50 bin Sterlinlik para ödülünü paylaşacak olan ikilinin kazanması sosyal medyada da büyük yankı buldu.

Hayranlarının yorum yağdırdığı çifte “Türk lokumu ve İtalyan aygırı” benzetmesi yapıldı.

Aşk Adasının yıldızı Türk kızı Ekin Su Cülcüloğlu

Cülcüloğlu, Davide Sanclimenti için “hayallerimin erkeği” derken, Sanclimenti “Ekin’i görür görmez başım döndü” diye konuştu.

Ekin Su Cülcüloğlu, güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle seyircinin sempatisini kazanırken, Manchester City’de forma giyen futbolcu Jack Grealish’in de kendisini takibe almasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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Aşk Adasının yıldızı Türk kızı Ekin Su Cülcüloğlu

 

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#Ekin Su Cülcüloğlu#Davide Sanclimenti#Jack Grealish

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