Asistanı Tuğçe Korkmaz ile imam nikahı kıydı mı? İbrahim Tatlıses'ten o iddialara cevap!

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İbrahim Tatlıses'in gönlünü bir süredir birlikte çalıştığı asistanı Tuğçe Korkmaz'a kaptırdığı iddia edildi. Hatta ikilinin gizlice imam nikahı kıydığı öne sürüldü.

Ünlü türkücü Özbekistan dönüşü 2. Sayfa kameralarına konuştu; “Bu hanımefendi benim elim ayağım, işinde gücünde… Bana bebekler gibi bakıyor.'

AŞK DEFTERİ KABARIK!

İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Urfa'da Adalet Durak ile yaptı.

Çiftin bu evliliğinden Gülden, Gülşen ve Ahmet Tatlı adında 3 çocuğu oldu.

PERİHAN SAVAŞ

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Tatlıses daha sonra ise, 1979 yılında 'Kara Yazma' filminde tanıştığı Perihan Savaş ile birlikte oldu. Çiftin Melek Zübeyde adında bir kız çocuğu oldu.

Ancak ikili, Tatlıses hakkında çıkan şiddet haberlerinden sonra ayrıldı. Savaş ve Tatlıses uzun süren küslüğün ardından yıllar sonra kızları Melek Zübeyde'nin düğününde bir araya geldi.

DERYA TUNA

Tatlıses, 1983'te Günah filmini çekerken tanıştığı Derya Tuna'yla aşk yaşamaya başladı ve bu ilişkisinden "İdo" (İbrahim) adında bir oğlu oldu.

Tatlıses, Derya Tuna'ya olan aşkını, 'Bir tek Derya'ya şarkı yazdım, gerisi yalan" sözleriyle dile getirmişti.





NE KAVGALARI BİTTİ NE DE AŞKLARI

Ünlü şarkıcı bu ayrılıktan sonra ise kendi programında çıkan dansöz Asena ile aşk yaşamaya başladı. Bir dargın bir barışık devam eden ilişki İbrahim Tatlıses'in Asena'yı aldatmasıyla son buldu.

Asena, "İlişkimiz 2000 senesinde başladı. 2001 senesinde kulağıma dedikodular gelmeye başladı. Yalan şeyler de olabileceğini düşünerek kendisine sordum. Bana yalan olduğunu söyleyince hayatıma devam ettim. Bir ihanetini yakaladım, çevresindekiler beni ikna ettiler ve affettim. Sonra bir kez daha yakaladım, her şey ortaya çıktı. Birini, birilerinin evinde gördüm. Buna şahit olanları da Allaha havale edip terk ettim." dedi.

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SÜRPRİZ EVLİLİK

İbrahim Tatlıses, Asena ile ilişkisinin sona ermesinin ardından Ayşegül Yıldız ile evlendi.

2011 yılında evlenen çift 2013 yılında boşandı. Belki de İbrahim Tatlıses'in eşlerinden en az duyulanı Ayşegül Yıldız oldu. İkilinin Elif Ada adlı bir kızı var.

IŞIL ÇITAK

Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi Işıl Çıtak, 90'lı yıllarda İbrahim Tatlıses ile yaşadığı kısa süreli ilişki sonrası kızı Dilan'ı dünyaya getirdi.

İbrahim Tatlıses'in yıllarca kızını kabul etmemesi uzun süre konuşuldu. Dilan'ı annesi ve üvey babası Cem Çıtak büyüttü.

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İBRAHİM TATLISES'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses'in 11 torunu var.