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Âşıklardan ilk fotoğraf

Güncelleme Tarihi:

#Dilan Çiçek Deniz#Birkan Nasuhoğlu#Nişantaşı
Âşıklardan ilk fotoğraf
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 07:00

Yeni bir aşka yelken açan oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile şarkıcı Birkan Nasuhoğlu ilk kez birlikte görüntülendi.

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SEN VARSAN HER GÜN BAYRAM

Rafael Cemo Çetin’le ilişkisi Eylül 2025’te sona eren Dilan Çiçek Deniz, yeni aşkı şarkıcı Birkan Nasuhoğlu’nda buldu.

Âşıklardan ilk fotoğraf

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Nasuhoğlu, geçen mayısta Deniz’in fotoğrafını “Kalpten kalbe bir yol vardır. Her gün bayram bana sen varsan” notuyla paylaşarak ilişkilerini ilan etmiş, ikili birlikte görüntülenmemişti. İlk fotoğraf önceki gün Nişantaşı City’s’de çekildi.

Âşıklardan ilk fotoğraf

TATİLDEN GELDİK, MUTLUYUZ

El ele mağazaları dolaşan Deniz ve Nasuhoğlu, yürüyen merdivenlerde birbirini öpücüğe boğdu.

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Muhabirlerin fotoğraf isteğini de geri çevirmeyen çift, sorular üzerine “Ayağımızın tozuyla tatilden geldik, mutluyuz” dedi.

Âşıklardan ilk fotoğraf

İki ünlü ismin mutfak alışverişi yapması ise akıllara “Aynı evde mi yaşıyorlar?” sorusunu getirdi.

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#Dilan Çiçek Deniz#Birkan Nasuhoğlu#Nişantaşı

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