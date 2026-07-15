Âşıklardan ilk fotoğraf

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SEN VARSAN HER GÜN BAYRAM
Rafael Cemo Çetin’le ilişkisi Eylül 2025’te sona eren Dilan Çiçek Deniz, yeni aşkı şarkıcı Birkan Nasuhoğlu’nda buldu.
Nasuhoğlu, geçen mayısta Deniz’in fotoğrafını “Kalpten kalbe bir yol vardır. Her gün bayram bana sen varsan” notuyla paylaşarak ilişkilerini ilan etmiş, ikili birlikte görüntülenmemişti. İlk fotoğraf önceki gün Nişantaşı City’s’de çekildi.
TATİLDEN GELDİK, MUTLUYUZ
El ele mağazaları dolaşan Deniz ve Nasuhoğlu, yürüyen merdivenlerde birbirini öpücüğe boğdu.
Muhabirlerin fotoğraf isteğini de geri çevirmeyen çift, sorular üzerine “Ayağımızın tozuyla tatilden geldik, mutluyuz” dedi.
İki ünlü ismin mutfak alışverişi yapması ise akıllara “Aynı evde mi yaşıyorlar?” sorusunu getirdi.