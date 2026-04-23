Aşıklar yemekte!

Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 08:38
Bir süredir aşk yaşayan oyuncular Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak önceki gece Arnavutköy’de görüntülendi.
Cömert, “Tatlı bir yemek yedik, tam çıkarken size yakalandık” dedi. Koçak da “Bugün çekimim yoktu, bir yemek yiyelim dedik” diye konuştu.İÇİME SİNEN BİR İŞ ARIYORUM
Lizge Cömert, gündemindeki projeler sorulunca “İçime sinen bir iş arıyorum. Teklifler var ama henüz içime sinen bir proje olmadı” yanıtını verdi. Sevgililer, muhabirlerin “Hayranlarınız sizi aynı projede görmek istiyor” sözleri karşısında da “Hikâye güzel olursa biz her zaman varız” dedi.