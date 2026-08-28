Âşıklar tatilde

Tolga BOZDUMAN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 08:00
Bodrum’da tatil yapan İlayda Akdoğan, önceki gün sevgilisi Ege Gür ve yakın arkadaşı Ala Tokel ile Bitez’deki bir plajda görüntülendi.
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Eğlenceli vakit geçiren üçlü, birlikte denize girdi. Ala Tokel daha sonra yanlarından ayrılarak sevgilileri baş başa bıraktı.
Romantik anlar yaşayan İlayda Akdoğan ve Ege Gür birbirini öpücüklere boğdu.