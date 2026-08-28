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Âşıklar tatilde

Güncelleme Tarihi:

#İlayda Akdoğan#Ege Gür#Ala Tokel
Âşıklar tatilde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 08:00

Bodrum’da tatil yapan İlayda Akdoğan, önceki gün sevgilisi Ege Gür ve yakın arkadaşı Ala Tokel ile Bitez’deki bir plajda görüntülendi.

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Eğlenceli vakit geçiren üçlü, birlikte denize girdi. Ala Tokel daha sonra yanlarından ayrılarak sevgilileri baş başa bıraktı.

Âşıklar tatilde

Romantik anlar yaşayan İlayda Akdoğan ve Ege Gür birbirini öpücüklere boğdu.

Âşıklar tatilde

 

 

 

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#İlayda Akdoğan#Ege Gür#Ala Tokel

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