Asena: Otomobil eşimin hediyesi

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ELİ ÇOK AÇIKTIR ÇOK MERHAMETLİDİR



Asena önceki gün Nişantaşı City’s’deydi. Ünlü oryantal AVM’den Bentley marka otomobiliyle ayrıldı.

Aracın eşi Hasan Dere’nin hediyesi olduğunu söyleyen Asena, “Eşiniz romantik midir?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Çok. Sürpriz hazırlar ama söyler, içinde tutamaz. Eli çok açıktır. Dünyanın en merhametli insanlarından biridir.”

‘2 AS’ ŞOVUYLA SAHNEDE



Asena, Aslızen’le birlikte hayata geçireceği “2 As” adlı sahne projesinden de söz etti: “İki dev kadın. Şarkı, dans ve esprilerle sahnede olacağız.”





Ünlü dansçıya “Sektörde kırgın olduğunuz biri var mı?” sorusu da yöneltildi. Asena, “Yok. Hayat o kadar kısa ki, güzelliklerle geçsin” yanıtını verdi.