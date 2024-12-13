Asena: Otomobil eşimin hediyesi

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ELİ ÇOK AÇIKTIR ÇOK MERHAMETLİDİR
Asena önceki gün Nişantaşı City’s’deydi. Ünlü oryantal AVM’den Bentley marka otomobiliyle ayrıldı.
Aracın eşi Hasan Dere’nin hediyesi olduğunu söyleyen Asena, “Eşiniz romantik midir?” sorusunu şöyle yanıtladı:
“Çok. Sürpriz hazırlar ama söyler, içinde tutamaz. Eli çok açıktır. Dünyanın en merhametli insanlarından biridir.”
‘2 AS’ ŞOVUYLA SAHNEDE
Asena, Aslızen’le birlikte hayata geçireceği “2 As” adlı sahne projesinden de söz etti: “İki dev kadın. Şarkı, dans ve esprilerle sahnede olacağız.”