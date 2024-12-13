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Asena: Otomobil eşimin hediyesi

Güncelleme Tarihi:

#Asena#Hasan Dere#Nişantaşı
Asena: Otomobil eşimin hediyesi
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 08:34

Asena, önceki gün Bentley marka otomobiliyle Nişantaşı’ndaydı. Ünlü oryantal, lüks aracın eşi Hasan Dere’nin hediyesi oluğunu söyledi.

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ELİ ÇOK AÇIKTIR ÇOK MERHAMETLİDİR

Asena önceki gün Nişantaşı City’s’deydi. Ünlü oryantal AVM’den Bentley marka otomobiliyle ayrıldı.

Aracın eşi Hasan Dere’nin hediyesi olduğunu söyleyen Asena, “Eşiniz romantik midir?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Çok. Sürpriz hazırlar ama söyler, içinde tutamaz. Eli çok açıktır. Dünyanın en merhametli insanlarından biridir.”

Asena: Otomobil eşimin hediyesi

‘2 AS’ ŞOVUYLA SAHNEDE

 Asena, Aslızen’le birlikte hayata geçireceği “2 As” adlı sahne projesinden de söz etti: “İki dev kadın. Şarkı, dans ve esprilerle sahnede olacağız.”

Asena: Otomobil eşimin hediyesi


Ünlü dansçıya “Sektörde kırgın olduğunuz biri var mı?” sorusu da yöneltildi. Asena, “Yok. Hayat o kadar kısa ki, güzelliklerle geçsin” yanıtını verdi.

 

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#Asena#Hasan Dere#Nişantaşı

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