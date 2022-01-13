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Asena Demirbağ'dan eski eşi Ahmet Dursun'a gönderme: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim

#Asena Demirbağ#Ahmet Dursun#Paris
Asena Demirbağdan eski eşi Ahmet Dursuna gönderme: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim

Ahmet Dursun ile geçen yıl boşanan Asena Demirbağ, sosyal medyada hesabından takipçileriyle soru-cevap yaptı. Sürpriz boşanma hakkında da konuşan Demirbağ, “Keşke adam gibi biriyle evlenseydim” dedi.

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2019’da Paris’te nikah masasına oturan eski futbolcu Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ, geçtiğimiz yıl kasım ayında yollarını ayırmıştı. Önceki gün Instagram hesabı üzerinden merak edilenlerini paylaşan Demirbağ, takipçilerinin “ayrılık” sorularına verdiği yanıtla gündem oldu.

“Gecelerce düşündüm. Neden ayrıldığımıza anlam veremedim” diyen Asena Demirbağ, bir sosyal medya kullanıcısının, “Kızın çok güzel. ‘Keşke evlenmeseydim’ diyor musun?” şeklindeki sorusuna ise “Keşke adam gibi biriyle evlenseydim diyorum. Lidya’m iyi ki var” yanıtını verdi.

Asena Demirbağdan eski eşi Ahmet Dursuna gönderme: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim

KARŞI TARAF HAK ETMESE DE...

Demirbağ, “Ayrılık ile ilgili kızınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “O konuda kısıtlama koymam. Her şey kızım için. Onun için en iyisi neyse onu yaparım her zaman. Karşı taraf hak etmese de...”

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KİM AİLESİNİ BIRAKIR?

Ayrıca Ahmet Dursun ile aynı ortamda bulunma zorunluluğu hissetmediğini ifade eden Asena Demirbağ, eski eşi için, “Varlığıyla bir şey ifade etmeyen biri, yokluğuyla hiçbir şey ifade etmez. Rahatsız olan oydu. Aksi olsa kim ailesini bırakır? Benim sevgim kızıma fazlasıyla yeter” dedi.

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#AHMET DURSUN#ASENA DEMİRBAĞ
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AHMET BENİ YARI YOLDA BIRAKTI!

Asena Demirbağ sürpriz ayrılığın ardından eski eşine sitem etmişti:

“Yani çok üzgünüm böyle olmamalıydı. Ortada küçük bir çocuk varken boşanmak bu kadar kolay olmamalı. Ben boşanmayı istemedim bunu daha önce de söyledim. Bazı şeyler var, hiçbir şey gözüktüğü gibi değil ama kızım için böyle olması gerekiyor. Boşanmaya razı değildim, kabul etmek zorunda kaldım çok üzgünüm.

Elimden gelen her şeyi yaptım. Benim içim her zaman rahat. Daha sonrasında affı olmayacak şeyler oldu. İkimiz için en hayırlısı olur. Ahmet Bey inşallah birlikteliğimiz boyunca… Umarım en iyi şekilde babalığını yapar. Babasız büyüdüm, çok erken yaşta kaybettim. Ben babamı kaybettim, hayatta değildi hayatta olup da bu şekilde olması ayrılması bu kadar kolay olmamalı. Fikir ayrılığı çocuk varken olacak şey değil, bir şey demiyorum…

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Çok üzgünüm, çok severek evlendim. Ailemi karşıma alıp evlendim. Ahmet’e çok inandım, güvendim kendimi yarı yolda kalmış hissediyorum çocuğumla. Çok zor süreç, düşünmekten uyuyamıyorum. Sevgi bitebilir, ortada bir çocuk yokken olabilir ama ortada çocuk varken düşünmen gerekiyor. Çocuğum için çabaladım. Çok küçük, keşke biraz büyüseydi de ondan sonra olsaydı bu durum. Çok kırgınım artık bir şey söylemek istemiyorum.”

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#Asena Demirbağ#Ahmet Dursun#Paris

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