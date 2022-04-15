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ASAP Rocky kimdir, kaç yaşında?

#Asap Rocky#Asap Rocky Kimdir#Asap Rocky Nereli
ASAP Rocky kimdir, kaç yaşında

Ünlü popçu Rihanna ile olan birlikteliği sonrası adından sıkça söz ettiren ASAP Rocky, kariyeri ve biyografisi ile araştırılan isim olmaya başladı. Sevgilisi ASAP Rocky ile bir bebek bekleyen Rihanna, son günlerde ise ihanete uğradığı iddiaları ile gündemde yer alıyor. Peki, Rihanna'nın bebeğinin babası ASAP Rocky kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte Rapçi ASAP Rocky hakkında merak edilenler...

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Son günlerde ünlü pop yıldızı Rihanna hamileliğiyle gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Rihanna'nın sevgilisi rapçi ASAP Rocky tarafından ihanete uğratıldığı gündeme gelmişti. Peki Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

ASAP ROCKY KİMDİR?

Rakim Nakache Mayers veya bilinen sahne adıyla ASAP Rocky, 8 Ekim 1988 yılında doğmuştur. Amerikan rapçi Rocky, New York'un Harlem bölgesinde doğup büyüyen ASAP Rocky, adını da aldığı hip hop oluşumu A$AP Mob'un bir üyesidir.

2011'de ilk mixtape'i LiveLoveA$AP'i çıkardı ve olumlu geri dönüşler aldı. Ekim 2011'de Sony Music Entertainment ile 3 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı ve LongLiveASAP adındaki ilk stüdyo albümünü 15 Ocak 2013'te çıkardı.

 

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