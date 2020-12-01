ASAP Rocky kimdir?
ASAP Rocky ya da diğer bir ismiyle Rakim Nakache Mayers, Rihanna ile yaşadığı ilişki dolayısıyla gündeme geldi. New York'ta doğup büyüdükten sonra hip hop oluşumu ASAP Rocky'yi kuran Rakim Nakache Mayers, Rihanna ile yaşadığı birliktelik sonrasında adından söz edilen ünlü isim oldu. Peki, ASAP Rocky kimdir? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Rakim Nakache Mayers veya bilinen sahne adıyla ASAP Rocky, 8 Ekim 1988 tarihinde dünyaya geldi. Amerikan rapçi ve müzik videosu yönetmendir. New York'un Harlem bölgesinde doğup büyüyen ASAP Rocky, adını da aldığı hip hop oluşumu A$AP Mob'un bir üyesidir.
2011'de ilk mixtape'i LiveLoveA$AP'i çıkardı ve olumlu geri dönüşler aldı. Ekim 2011'de Sony Music Entertainment ile 3 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı ve LongLiveASAP adındaki ilk stüdyo albümünü 15 Ocak 2013'te çıkardı.
Çıkardığı şarkılardan bazıları;
- Live. Love. ASAP (2011)
- Long. Live. ASAP (2013)
- At. Long. Last. ASAP (2015)
- Testing (2018)
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