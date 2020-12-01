MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat HaberleriASAP Rocky kimdir?
GeriHayat ASAP Rocky kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Hayat
Haber Giriş: 01.12.2020 - 17:56 | Son Güncelleme:

ASAP Rocky kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ASAP Rocky kimdir?
Abone Olgoogle-news

ASAP Rocky ya da diğer bir ismiyle Rakim Nakache Mayers, Rihanna ile yaşadığı ilişki dolayısıyla gündeme geldi. New York'ta doğup büyüdükten sonra hip hop oluşumu ASAP Rocky'yi kuran Rakim Nakache Mayers, Rihanna ile yaşadığı birliktelik sonrasında adından söz edilen ünlü isim oldu. Peki, ASAP Rocky kimdir? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Rakim Nakache Mayers veya bilinen sahne adıyla ASAP Rocky, 8 Ekim 1988 tarihinde dünyaya geldi. Amerikan rapçi ve müzik videosu yönetmendir. New York'un Harlem bölgesinde doğup büyüyen ASAP Rocky, adını da aldığı hip hop oluşumu A$AP Mob'un bir üyesidir.

2011'de ilk mixtape'i LiveLoveA$AP'i çıkardı ve olumlu geri dönüşler aldı. Ekim 2011'de Sony Music Entertainment ile 3 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı ve LongLiveASAP adındaki ilk stüdyo albümünü 15 Ocak 2013'te çıkardı.

Çıkardığı şarkılardan bazıları;

  • Live. Love. ASAP (2011)
  • Long. Live. ASAP (2013)
  • At. Long. Last. ASAP (2015)
  • Testing (2018)
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle