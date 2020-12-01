ASAP Rocky kimdir?

Rakim Nakache Mayers veya bilinen sahne adıyla ASAP Rocky, 8 Ekim 1988 tarihinde dünyaya geldi. Amerikan rapçi ve müzik videosu yönetmendir. New York'un Harlem bölgesinde doğup büyüyen ASAP Rocky, adını da aldığı hip hop oluşumu A$AP Mob'un bir üyesidir.

2011'de ilk mixtape'i LiveLoveA$AP'i çıkardı ve olumlu geri dönüşler aldı. Ekim 2011'de Sony Music Entertainment ile 3 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı ve LongLiveASAP adındaki ilk stüdyo albümünü 15 Ocak 2013'te çıkardı.

Çıkardığı şarkılardan bazıları;