Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Arzum Onan'a anne desteği

Güncelleme Tarihi:

#Arzum Onan#Mehmet Aslantuğ#Serap Onan
Arzum Onana anne desteği
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 07:50

27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile boşanma kararı alan Arzum Onan, sıkıntılı günleri annesi Serap Onan’ın desteğiyle atlatmaya çalışıyor.

Haberin Devamı

ÖRNEK EVLİLİK BİTİYOR

Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın evliliklerinde kriz yaşadığı öne sürülmüş, Onan iddiayı doğrulamıştı. Boşanma talebinin Mehmet Aslantuğ’dan geldiğini söyleyen Onan, yaptığı açıklamanın ardından ilk kez önceki gün görüntülendi.

Gözden KaçmasınArzum Onandan açıklama: Boşanmayı Mehmet istedi...Arzum Onan'dan açıklama: Boşanmayı Mehmet istedi...Haberi görüntüle

HASSAS BİR SÜREÇ

 Nişantaşı’nda annesi Serap Onan ile kol kola objektife yansıyan Arzum Onan, onunla birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Fotoğraflarını çeken muhabirlere teşekkür etmekle yetinen ünlü oyuncu, ayrılıkla ilgili soruları yanıtlamak istemedi: “Gerekli açıklamayı yapmıştım. Hassas bir süreç. Sizlerden de anlayış bekliyorum. Hayırlısı olsun.” 

Arzum Onana anne desteği

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arzum Onan#Mehmet Aslantuğ#Serap Onan

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı?

#Anneler Günü
Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

#Kordon Kanı
NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

#Jimmy Butler