Arzum Onan tatilde... Geleneği bozmadı

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Ünlü oyuncu önceki gün Turgutreis’teki bir otelin plajında görüntülendi. Bir süre arkadaşıyla sohbet eden Onan, daha sonra tek başına denize girip yüzdü. Yeşil renkli bir mayo giyen 50 yaşındaki oyuncu, güzelli-ğiyle dikkat çekti. (Kamil SÜMER)

Yaz geldi, ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

Elena Bodrum’da

Tenisin yıldız isimlerinden Elena Rybakina, tatil için Türkiye’ye geldi.

Kadınlar tenisinde dünya sırala-masında 4’üncü olan Kazak raket Elena Rybakina’nın tatil tercihi Bodrum oldu. Başarılı kariyerinin yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Rybakina, plajda karpuz yerken verdiği pozu Instagram’da paylaştı.

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Plajda futbol sohbeti

Murat Boz ve Sinan Engin, Çeşme’de tatil yapıyor.

Murat Boz’la Sinan Engin önceki gün The Beach of Momo’da görüntülendi. Deniz keyfi sonrası kayalıklara oturarak güneşlenen ikilinin sohbet konusu futboldu. (Deniz BOY)

PLAJ TARZI

Bodrum’da tatil yapan Yağmur Tanrısevsin önceki gün Titanic Luxury Collection Bodrum’un plajında görüntülendi.

Bikinisinin üzerine giydiği beyaz mini eteğiyle deniz kenarında dolaşırken objektife yansıyan oyuncu, telefon görüşmesi yaparken attığı kahkahalarla dikkat çekti. (Kamil SÜMER)

Denizde serinledi

Özgür Ozan önceki gün Çeşme Çiftlikköy’deki bir sahilde arkadaşlarıyla denize girerek serinledi.

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Ozan, renkli şortuyla dikkat çekti. Ozan ve arkadaşları suyun içinde sohbet edip aralarda da yüzdü. Arkadaşlar daha sonra şezlonga geçerek sohbetlerine devam etti. (Deniz BOY)

Buz dolu kovada

Aslı Gümüşel, Bodrum tatilinden anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Cemiyet hayatının ünlü ismi önceki gün arkadaşı Gamze Keçeli ile el ele buz dolu kovaya girdi. Gümüşel, "İnanılmaz bir deneyimdi. Partnerim ile üstesinden el ele geldik. Her şey kafanda büyüttüğün kadar. Bu deneyimi yaşamak güzeldi" dedi.

Sadece ikimiz

Oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, Yunanistan'ın gözde tatil yerlerinden Sakız Adası'nda vakit geçiriyor.

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Çift, aşk dolu karelerini sosyal medya hesaplarından da paylaşmaya devam ediyor. Anıl Altan, pozlarının altına “Sadece ikimiz” notunu yazdı.