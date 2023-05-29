Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşandı! Adliyeden el ele ayrıldılar...

Güncelleme Tarihi:

#Arzum Onan#Mehmet Aslantuğ#Beykoz Adliye
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 14:26

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Aslantuğ ve Onan çifti duruşmaya el ele geldi. 

Haberin Devamı

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın 27 yıllık evliliği bitiren duruşma bugün Beykoz Adliyesi’nde görüldü.

Beykoz 1. Aile Mahkemesinde 13.55’deki duruşmaya çift el ele geldi.

Adliyeye gelen çifte gazetecilerin boşanma davanıza el ele geldiniz sorusu üzerine Arzum Onan, "Arkadaşlar çok hassas bir konu" dedi.

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşandı Adliyeden el ele ayrıldılar...

Fotoğraf: Deniz BOY

Kararını açıklayan mahkeme Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un boşanmasına karar verdi.

Böylelikle 27 yıllık evlilik 10 dakika süren duruşma sonunda bitti. Duruşma sonrasında psikolojik şiddet iddialarının sorulması üzerine Mehmet Aslantuğ ’Aşk olsun’ şeklinde cevap verdi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arzum Onan#Mehmet Aslantuğ#Beykoz Adliye

BAKMADAN GEÇME!

Her şey 60 saniye içinde oldu 270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim

Her şey 60 saniye içinde oldu! '270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim'

#Alex Messenger
Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

#Prenses Leonor
YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

#Sağlık