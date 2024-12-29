Arzum Kuruçalı kimdir, nereli, kaç yaşında? Enis Destan'ın nişanlısı Arzum Kuruçalı ne iş yapıyor?

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Arzum Kuruçalı, 1992 doğumlu bir pilates eğitmeni ve kişisel antrenördür. Ege Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi Voleybol Antrenörlüğü Bölümü'nden mezun olduktan sonra profesyonel olarak antrenörlük ve pilates eğitmenliği yapmaya başlamıştır. 2024 yılı itibarıyla, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve nişanlısı, Trabzonspor futbolcusu Enis Destan ile olan ilişkisiyle de dikkat çekmektedir. Peki, Arzum Kuruçalı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

ARZUM KURUÇALI KİMDİR?

Arzum Kuruçalı, 1992 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Genç yaşlarda sporla ilgilenmeye başlamış ve eğitimini Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Voleybol Antrenörlüğü Bölümü'nde tamamlamıştır. Eğitim yıllarında modellik de yapmış olan Kuruçalı, özellikle pilates ve kişisel antrenörlük üzerine kariyerini inşa etmiştir. Pilates eğitmenliği alanında uzmanlaşarak, çeşitli projelerde yer almış ve bu alanda kendisini geliştirmiştir. Günümüzde İzmir Urla'da yaşamaktadır ve spor ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

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ARZUM KURUÇALI KARİYERİ

Arzum Kuruçalı, profesyonel spor eğitmenliği kariyerine pilates eğitmenliği yaparak başlamıştır. Voleybol Antrenörlüğü Bölümü'nden mezun olduktan sonra bu alandaki bilgisini pilates ve kişisel antrenörlükle birleştirerek bireysel eğitimler vermektedir. Ayrıca, sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yaparak yaşam tarzını takipçileriyle paylaşmaktadır. Kuruçalı'nın kariyeri, spor ve sağlıklı yaşam odaklı bir alanı kapsamaktadır