Arzu Yanardağ nafaka davasını kazandı

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2008 yılında boşandıktan sonra çocuğunun tüm giderlerini kendisinin karşıladığını öne süren Yanardağ, avukatı Murat Koç

aracılığıyla nafaka davası açmıştı. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde şöyle denilmişti:

“Çocuk yıllardır babasından maddi ve manevi destek görmemiştir. Psikolojisi bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. 12’nci sınıf öğrencisi olan çocuğun ihtiyaçları her geçen gün artmaktadır. Müvekkilin tek başına karşılaması imkânsız bir hâl almıştır. Aylık 35 bin lira nafakanın Ali Serter’den tahsilini istiyoruz.”

Arzu Yanardağ ve kızı Alara

İstanbul Aile Mahkemesi’nde 2 yıldır görülen davada karar açıklandı. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Serter’in aylık 17

bin lira nafaka ödemesine hükmetti.