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Arzu Sabacı'nın yeni merakı: DJ Desire set başında

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#Arzu Sabancı#Dj Desire#Doğuş Çabakçor
Arzu Sabacının yeni merakı: DJ Desire set başında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 07:47

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Arzu Sabancı’nın DJ’liğe merak sardığı ortaya çıktı. Doğuş Çabakçor’dan ders aldığını ve arkadaşlarının katıldığı etkinliklerde DJ setinin başına geçtiğini anlatan Sabancı, lakabını da açıkladı: “DJ Desire.”

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İŞİNSANI Ömer Sabancı’nın eşi, Hacı, Hakan ve Kerim Sabancı’nın anneleri Arzu Sabancı, Ceylan Atınç’ın yeni podcast serisi “Bunu Bi Konuşalım”ın ilk konuğu oldu. Cemiyet hayatının ünlü ismi, en büyük hobisinin DJ’lik olduğunu açıkladı. Sabancı, Atınç’ın “DJ’liğe ilginiz olduğunu biliyorum, Coachella’ya da gittiniz, minik minik çaldığınızı da biliyorum” sözleri üzerine “Minik minik değil, lütfen. DJ Desire (Arzu), bir adım var!” dedi.

DERSİNİ BİLE ALMIŞ

Arzu Sabancı yayında şöyle konuştu: “Elektronik müziği çok seviyorum. Erken evlendiğim için ne kulüplere gidebildim ne bu festivalleri görebildim. Küçükken ben çocukları gezdiriyordum, şimdi oğlanların görevi anneyi mutlu edebilmek. Onlar götürüyorlar beni festivallere.” 10 yıl önce DJ Doğuş Çabakçor’dan ders aldığını dile getiren Sabancı, kendine ait bir DJ seti olduğunu da söyledi.

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Arzu Sabacının yeni merakı: DJ Desire set başında

ARKADAŞ GRUBUNA SİTEM

 Elektronik müziği sevdiğini belirten Arzu Sabancı, bu konuda arkadaş grubuna sitem etti:

“Arkadaşlarım elektronik müziği çok sevmiyor. Bir arkadaşım dedi ki, ‘Arzu böyle çalmaya devam edersen kimse kalmayacak’. İyi hadi deyip onların istediği şarkılara dönüyorum. Onun için de gideceğim seyahatlerde bana eşlik edecek kız arkadaş bulamıyorum.”

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#Arzu Sabancı#Dj Desire#Doğuş Çabakçor

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