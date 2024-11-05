Arzu Sabacı'nın yeni merakı: DJ Desire set başında

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İŞİNSANI Ömer Sabancı’nın eşi, Hacı, Hakan ve Kerim Sabancı’nın anneleri Arzu Sabancı, Ceylan Atınç’ın yeni podcast serisi “Bunu Bi Konuşalım”ın ilk konuğu oldu. Cemiyet hayatının ünlü ismi, en büyük hobisinin DJ’lik olduğunu açıkladı. Sabancı, Atınç’ın “DJ’liğe ilginiz olduğunu biliyorum, Coachella’ya da gittiniz, minik minik çaldığınızı da biliyorum” sözleri üzerine “Minik minik değil, lütfen. DJ Desire (Arzu), bir adım var!” dedi.



DERSİNİ BİLE ALMIŞ



Arzu Sabancı yayında şöyle konuştu: “Elektronik müziği çok seviyorum. Erken evlendiğim için ne kulüplere gidebildim ne bu festivalleri görebildim. Küçükken ben çocukları gezdiriyordum, şimdi oğlanların görevi anneyi mutlu edebilmek. Onlar götürüyorlar beni festivallere.” 10 yıl önce DJ Doğuş Çabakçor’dan ders aldığını dile getiren Sabancı, kendine ait bir DJ seti olduğunu da söyledi.

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ARKADAŞ GRUBUNA SİTEM

Elektronik müziği sevdiğini belirten Arzu Sabancı, bu konuda arkadaş grubuna sitem etti:

“Arkadaşlarım elektronik müziği çok sevmiyor. Bir arkadaşım dedi ki, ‘Arzu böyle çalmaya devam edersen kimse kalmayacak’. İyi hadi deyip onların istediği şarkılara dönüyorum. Onun için de gideceğim seyahatlerde bana eşlik edecek kız arkadaş bulamıyorum.”