Arto kimdir? Arto adıyla bilinen Harutyan Dalga hakkında detaylar
Televizyon dünyasının yakından tanınan ismi Arto, son günlerde ekran karşısında yer alması dolayısıyla pek çok izleyicinin araştırdığı isim olmaya başladı. Pek çok ünlü ile doğrudan diyalog sahibi olan Arto, aynı zamanda gece kulübü sahibidir. İşte, Arto adıyla bilinen Harutyan Dalga hakkında detaylı bilgiler
Aslen Ermeni olan ve sahne adıyla tanınan Arto, 1966 yılında İstanbul‘da dünyaya geldi. Gerçek adı Harutyan Dalga’dır.
Lisansını 2010 – 2013 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi‘nde Medya ve İletişim Sistemleri ile Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünde tamamlandı.
1997 yılından itibaren sahnelerde çıkmaya başlayan Arto, bir gece kulübü sahibidir. Sivri çıkışlarıyla bilinen Arto, Yıldız Tilbe, Emre Kaya ve Güven Baran gibi isimlerle çalışmıştır.
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