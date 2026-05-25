Armut dibine dÃ¼ÅŸtÃ¼: ÃœnlÃ¼ Ã§iftin kÄ±zÄ± tiyatro sahnesinde

Bu kez onlarÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼ren ise 23 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlarÄ± Carys oldu.

2000 yÄ±lÄ±nda gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtiren 81 yaÅŸÄ±ndaki Michael Douglas ile 56 yaÅŸÄ±ndaki Catherine Zeta Jones'un kÄ±zÄ± Carys, Anton Ã‡ehov'un MartÄ± adlÄ± oyununda sahneye Ã§Ä±kacak.

23 yaÅŸÄ±ndaki Carys Douglas, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay New York'ta perde aÃ§acak olan oyunda Nina karakterine hayat verecek.

Bu, aynÄ± zamanda daha Ã¶nce bir kÄ±sa filmde rol alan 23 yaÅŸÄ±ndaki Carys'in ilk profesyonel tiyatro deneyimi de olacak.



GeÃ§en yÄ±l Brown Ãœniversitesi'nde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ film ve uluslararasÄ± iliÅŸkiler eÄŸitimlerini bitiren Carys, Ã‡ehov'un MartÄ± adlÄ± oyununca Kieran Gettel-Gilmartin ve Sarah Yannic ile birlikte rol alacak.

Bu adÄ±mÄ±yla Carys de kariyer konusunda annesi Catherine Zeta Jones ve babasÄ± Michael Douglas ile aynÄ± basamaktan geÃ§miÅŸ olacak.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ 25 yÄ±ldÄ±r evli olan Ã¼nlÃ¼ Ã§ift; sinema ve TV alanÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan Ã¶nce tiyatro sahnesine Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Zeta Jones ile Douglas'Ä±n Caryl dÄ±ÅŸÄ±nda 25 yaÅŸÄ±nda Dylan adÄ±nda bir oÄŸullarÄ± da bulunuyor.