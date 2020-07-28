Arman Bıçakçı kimdir ne iş yapar?

Arman Bıçakçı, yaşamını Washington DC'de sürdürüyor. İş insanı olarak kariyerini devam ettiren Arman Bıçakçı aynı zamanda tiyatro alanında da faaliyet gösteriyor. Eşi Songül Öden ile tiyatro oyununda tanışan Arman Bıçakçı, mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı'nın da yeğenidir.

Gümüş, Umutsuz Ev Kadınları, Ekşi Elmalar ve Vazgeç Gönlüm gibi yapımlarla tanınan Songül Öden ise 17 Şubat 1979 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Babasının adı Bedri Öden'dir. Bir abisi, bir kız kardeşi ve 3 ablası vardır. Songül Öden daha 6 aylık iken ailesi boşandı. Müteahhit bir babanın ve ev hanımı bir annenin kızı Songül Öden, genç kızlık yıllarının çoğunu Ankara'da geçirdi. İlk oyunculuk deneyimlerini Ankara Deneme Tiyatrosu'nda yaşadı.



Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun olan ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST), Ankara Deneme Sahnesi'nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda ve de pek çok özel tiyatroda görev aldı.

1999 yılında rol aldığı Ferhunde Hanımlar adlı tv dizisi ile tiyatro dışında da oyunculuk yeteneklerini sınayan Öden, 2001 yılında Vasiyet, 2002 yılında Havada Bulut ve 2005-2007 yılları arasında ise Gümüş adlı dizilerde rol aldı. Gümüş, yayınlandığı dönemde en çok izlenen yapımlardan birisi olurken, genç oyuncuya da büyük bir popülerlik kazandırdı.

Tv sektörünün ardından sinemaya da atılan başarılı oyuncu, 2009 yılında Acı Aşk ve 2011 yılında 72. Koğuş adlı filmlerde, 2007 yılında ise Sınır adlı kısa filmde rol aldı.

Tiyatro kökenli oyuncularımızdan olan Öden, Ankara Deneme Sahnesi'nde 1993 yılında rol aldığı ilk oyun olan Yerma'nın ardından 1999-2000 yıllarında Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz ve de Birimiz Hep İçin, 2003-2004 yılları arasında ise Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda Hortlak ve Ne Kadınlar Sevdim oyunlarının kadrosunda bulundu. Öden'in 2007 yılında rol aldığı Kadıncıklar adlı oyun, başarılı sanatçıya 2008 yılında 8. Lions Tiyatro Ödülleri ve İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazandırdı.

Songül Öden son olarak 2010 yılında, The Successful Mr.&Mrs. Pells adlı Arjantin dizisinin bire bir uyarlaması olan Mükemmel Çift'de, Tardu Flordun ile beraber rol aldı.

2011 – 2014 yılları arasında yapımcısının Fatih Aksoy olduğu Med Yapım imzalı Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Yasemin karakterini canlandırdı. Dizide başrolleri Evrim Solmaz'ın diziden ayrılması üzerine diziye giren Deniz Uğur, Songül Öden, Bennu Yıldırımlar, Ceyda Düvenci, Özge Özder canlandırmıştır.