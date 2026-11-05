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Arkın Ailesi’nden telif davası

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#Cüneyt Arkın#Telif Hakları#Hukuk Davası
Arkın Ailesi’nden telif davası
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 07:48

Usta sanatçı Cüneyt Arkın’ın ailesi, başrolünde yer aldığı filmlerin televizyon kanalları ve dijital platformlarda izinsiz yayınlandığı iddiasıyla 6 film şirketine ayrı ayrı dava açtı. Aile, filmlerin kullanımının durdurulmasını, üçüncü kişilere devrinin önlenmesini ve maddi manevi zararlarının karşılanmasını talep etti.

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Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın’ın ailesi, sanatçının filmlerinin telif hakları için hukuk mücadelesi başlattı. Arkın’ın başrolünde yer aldığı filmlerin televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda izinsiz yayınlandığını öne süren ailesi, Erman Film, Arzu Film, Burç Film, Uzman Filmcilik, Sistem Filmcilik ve Fanatik Dijital Görüntü Sistemleri’ne dava açtı.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri’nde açılan davalarda, filmlerin izinsiz kullanımının önlenmesi ve üçüncü kişilere dağıtımının durdurulması için tedbir kararı da istendi.

Arkın Ailesi’nden telif davası

HAK DEVRİ SÖZLEŞMESİ YOK İDDİASI

Cüneyt Arkın, 2022’de 84 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçının mirasçıları eşi Betül Cüreklibatır ile oğulları Kaan ve Murat Cüreklibatır oldu.

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Ailenin avukatı Bişar Abdi Alınak tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Arkın’ın söz konusu filmlerin yayınlanmasına izin verdiğini gösteren herhangi bir hak devri sözleşmesi bulunmadığı belirtildi:

Cüneyt Arkın ve mirasçıları, televizyonlarda ve dijital platformlarda yayınlanan davaya konu filmlerden en ufak bir gelir elde edememiştir. Mirasçıları da mevcut durumda edememektedir.”

Filmlerin çoğaltıldığı, yayıldığı, erişime açıldığı ve üçüncü kişilere kullandırıldığı öne sürülerek bu kullanımların hukuka aykırı olduğu da savunuldu.

Arkın Ailesi’nden telif davası

Murat ve Kaan Polat Cüreklibatır şöyle konuştu: “Babamızın bir sözü var, ‘Türk halkına samimiysen, dürüstsen seni kalbinin en güzel yerine koyar ve yaşatır.’ Babam, Türk halkına çok büyük bir kültürel miras bıraktı. Bu mirasa sahip çıkmak, genç nesillere aktarmak başta ailesi olmak üzere hepimizin görevi. Babamızın bize bıraktığı bu sinema mirasının, nesiller boyu hak ettiği saygıyla korunması aynı zamanda sanata ve sanatçıya gösterilen vefanın bir gereği olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte ilgili mecraları telif haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz. Hak ihlallerine karşı yasal yolları kullanacağımızı belirtiyoruz. Attığımız adımın Yeşilçam’daki emektarların haklarını koruma mücadelesinde örnek oluşturacağını umuyoruz.”

 

 

 

 

 

 

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#Cüneyt Arkın#Telif Hakları#Hukuk Davası

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