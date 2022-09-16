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Arka Sokaklar'ın Tekin'i aşka geldi

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#Onur Bay#Arka Sokaklar#Kadir Doğulu
Arka Sokakların Tekini aşka geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 12:50

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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ROMANTİK DAKİKALAR

Arka Sokaklar”da canlandırdığı ‘Tekin’ rolüyle ünlenen Onur Bay, Nişantaşı’ndaki bir kafede sevgilisi Ecem Atac ile görüntülendi. Yaklaşık 1 aydır aşk yaşayan iki gencin romantik anları objektife böyle yansıdı. (Sayit DURMAZ)

Arka Sokakların Tekini aşka geldi

ÇEŞME'DE BALAYI

“Emret Komutanım” dizisinde canlandırdığı ‘Kerim Asteğmen’ rolüyle hafızalara kazınan Orçun Kaptan, geçtiğimiz günlerde evlendiği meslektaşı Damla Cercisoğlu, balayını Çeşme’de geçiriyor.

Arka Sokakların Tekini aşka geldi

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Çift önceki gün Alaçatı sokaklarında objektife yansıdı. Tatilin tadını çıkaran ikili, dükkânları dolaşıp alışveriş yaptı. (Deniz BOY)

ÇAREYİ MOTOSİKLETTE BULDU

Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi “Camdaki Kız”da Levent’i canlandıran Tuğrul Tülek önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.

Arka Sokakların Tekini aşka geldi

Arkadaşıyla yaklaşık 45 dakika taksi bekleyen ve sık sık telefon görüşmesi yapan Tülek, sonunda çareyi elektrikli motosiklet kiralamakta buldu. (Sayit DURMAZ)

AŞIKLAR EL ELE

Saygın Soysal, önceki gün yeni sevgilisi İlayda Çevik’le görüntülendi.

Arka Sokakların Tekini aşka geldi

Ece Gökçe Uzun’dan 2020 yılında boşanan oyuncu, İlayda Çevik’le Rumelihisarı’nda baş başa kahvaltı yaptı. Âşıklar daha sonra el ele tutuşarak Boğaz havası aldı. Çift, muhabirleri fark edince taksiye binerek oradan ayrıldı. (Deniz BOY)

NESLİHAN İLE PARTNER OLMAK MUAZZAM

Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül’le rol aldığı “Gecenin Ucunda” adlı dizinin Bebek’teki setinde görüntülendi. 

Arka Sokakların Tekini aşka geldi

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Doğulu “Neslihan gibi yetenekli bir oyuncuyla partner olmak muazzam bir duygu” dedi. (Deniz BOY)

10 MİLYONLUK BABA HEDİYESİ

Çalışmalarını Türkiye’de sürdüren Kosovalı genç şarkıcı Morena Taruku’nun babasının Kosova’da önemli bir yapımcı ve yönetmen olduğu ortaya çıktı.

Arka Sokakların Tekini aşka geldi

Hem kızını ziyaret etmek hem de sinema filmini hayata geçirmek için İstanbul’a gelen Selami Taruku önceki gün kızı Morena ile City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. Morena Taruku alışverişin ardından babasının hediyesi olan 10 milyon TL değerindeki lüks aracına bindi.

 

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#Onur Bay#Arka Sokaklar#Kadir Doğulu

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