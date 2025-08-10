Arka Sokaklar'ın Şule'si tatilde... Denizde aşk!

Güncelleme Tarihi:
Mekana sevgilisi Emin Günenç ile gelen Öz, kısa şezlong muhabbetinden sonra denize girdi.
Sahilden yüzerek açıktaki dubalara kadar giden iki sevgili dubalara tutunarak suyun üzerinde kalmaya çalıştı. (Deniz BOY)
Ecem Öz ve Emin Günenç'in romantik anları kameralara böyle yansıdı.
Amalfi sahilinde
Ezgi Eyüboğlu, tatil için İtalya’nın popüler turizm destinasyonlarından Amalfi’yi tercih etti.
Ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla çıktığı tekne turunda verdiği pozları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.