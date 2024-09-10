Arjantin’de buluştular

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Evliliklerinde kriz olan Mauro Icardi ile Wanda Nara ülkeleri Arjantin’de bir araya geldi. Wanda Nara geçtiğimiz yaz Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Icardi’yi sosyal medyadan takibi bırakmış ve boşanma davası açtığını açıklamıştı. Uzun süredir yan yana gözükmeyen çifti, Icardi’nin sakatlığı buluşturdu.

Süper Lig’in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan yıldız futbolcu, tedavi amacıyla ülkesi Arjantin’e gitmişti. Ünlü futbolcu ayrılık iddialarına rağmen ülkesinde eşi Wanda Nara ile bir araya geldi.