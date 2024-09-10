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Arjantin’de buluştular

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#Wanda Nara#Mauro Icardi#Arjantin
Arjantin’de buluştular
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 08:18

Evliliklerinde kriz yaşayan Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara, Arjantin’de buluştu. Adana Demirspor maçında sakatlanan ve tedavisi için ülkesine giden Icardi, kendisine boşanma davası açan Wanda Nara ile objektife takıldı.

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Evliliklerinde kriz olan Mauro Icardi ile Wanda Nara ülkeleri Arjantin’de bir araya geldi. Wanda Nara geçtiğimiz yaz Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Icardi’yi sosyal medyadan takibi bırakmış ve boşanma davası açtığını açıklamıştı. Uzun süredir yan yana gözükmeyen çifti, Icardi’nin sakatlığı buluşturdu.

Arjantin’de buluştular

Süper Lig’in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan yıldız futbolcu, tedavi amacıyla ülkesi Arjantin’e gitmişti. Ünlü futbolcu ayrılık iddialarına rağmen ülkesinde eşi Wanda Nara ile bir araya geldi.

Arjantin’de buluştular


Arjantin basınında yer alan habere göre çift, Nara’nın eski eşi Maxi Lopez’den olan oğlu Valentino Lopez’in River Plate genç takımıyla çıktığı karşılaşmayı izledi. Bu buluşma yeniden barıştıkları iddialarını da beraberinde getirdi.

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#Wanda Nara#Mauro Icardi#Arjantin

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