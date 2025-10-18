Yabancı Damat'ın Memik Dede'sine rol arkadaşından duygusal veda: Bu hafta ziyaretine gidecektim, olmadı

Haberin Devamı

Türk sinemasının önemli oyuncularından Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 16 Ekim’de hayatını kaybetti. Bir dönem Kanal D’de yayınlanan 'Yabancı Damat' dizisindeki 'Memik Dede' karakteriyle hafızalarda yer edinen 90 yaşındaki mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi.

Törene, Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun kızı Ayşe Güzelbeyoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncu Suna Selen, sanatçı Mahsun Kırmızıgül başta olmak üzere sanat camiasından birçok isim, ailesi ve sevenleri katıldı.

'BİZE EN BÜYÜK HEDİYESİ HAYATA VE BİZLERE KARŞI OLAN SONSUZ SEVGİSİYDİ'

Törende bir konuşma yapan Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun kızı Ayşe Güzelbeyoğlu “Sevgili babam Arif Erkin sadece benim babam değil, Türkiye’nin saygı duyduğu değerli bir sanatçıydı. Çok bilgili bir müzisyen, iyi bir oyuncu, iyi bir mimar, dürüstlüğüyle tanınan bir bürokrattı. O sadece bir baba değil, aynı zamanda güvenilir bir dost, bilgili bir yol gösterici ve gerçek bir hayvanseverdi. Arif Erkin’in bize en büyük hediyesi, hayata ve bizlere karşı olan sonsuz sevgisi ve sinemaya, müziğe, tiyatroya olan bitmeyen katkıları oldu. Onun mirası sadece anılarımızda değil, hepinizin hayatına kattığı başyapıtlarda yaşayacak. Bugün onun yokluğunun hüznünü yaşarken, aynı zamanda onun dolu dolu geçen hayatı için şükrediyorum. Birlikte geçirdiğimiz her an, paylaştığımız her kahkaha, onun sevgisiyle dokunduğu her hayat bizim için değerli bir hazinedir. Sevgili babam, seni asla unutmayacağız. Bu özel günümüzde yanımızda olduğunuz ve adını paylaştığınız için de çok teşekkür ederim" dedi.

'O SETİN IŞIKLARI BİTTİĞİNDE, İÇİNİZE IŞIK BIRAKMAYI BİLEN BİR İNSANDI'





Törene katılan Mahsun Kırmızıgül, “Ülkemiz için çok değerli bir ustayı kaybettik. Onunla Beyaz Melek, Vezir Parmağı filmlerinde ve Hayat Devam Ediyor dizisinde omuz omuza çalıştık. Arif abi, birçok usta oyuncudan farklı olarak duruşuyla, sessizliğiyle kalbinize dokunurdu. O setin ışıkları söndüğünde, içinizde ışık bırakmayı bilen insanlardandı. Unutamazdınız onu; dokunuşuyla, sevgisiyle bize insan olmanın inceliklerini öğretti. Benim çok sevdiğim bir abiydi, ustaydı, bilgeydi ve çok fazla ön plana çıkan biri değildi. Sezgileri çok kuvvetliydi. İyi bir abi, iyi bir dost, iyi bir babayı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

'15 GÜN ÖNCE ZİYARET ETTİM, ÇOK İYİYDİ'





Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nu 15 gün önce ziyaret ettiğini söyleyen Suna Selen, “Vallahi çok üzgünüz, başka bir şey diyemem. Hepimizin başı sağ olsun. 15 gün evvel ziyaretine gitmiştik, gayet iyiydi. Hala nasıl vefat ettiğini merak ediyorum çünkü gayet iyiydi; her açıdan, zihinsel açıdan da iyiydi. Bastonuyla ayağa kalkabiliyordu. Dolayısıyla biraz şoke oldum ve çok üzüldüm. Benim için beklenmedik bir şey oldu" dedi.

'İYİ BİLİRDİK'





Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise "Arif abinin ölüm haberini aldım, sosyal medyada bir fotoğrafını paylaştım ve altına ‘İyi bilirdik’ yazdım. Gerçekten çok ilginç bir şey oldu; birkaç dakika içinde binlerce, yüz binlerce insan paylaştı, beğendi. Belki dijital bir helalleşme diyebileceğimiz bir şey yaşandı. Biliyorsunuz, ölen insanların arkasından iyi konuşmak bizim geleneğimizdir. İslam ahlakı da bunu der, hadislerimizde de geçer. Dolayısıyla biz kim ölürse ölsün, arkasından iyi konuşuruz. Ama Arif abi için bu sadece bir gelenek değildi; gerçekten samimi duygularımızla ‘İyi bilirdik’ dedik. Çünkü o, yaşarken de iyi bir insandı. Şimdi kaybettik. Çok iyi bir insandı. Mekanı cennet olsun. Varsa hakkınız, helal olsun" dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI





Arif Erkin Güzelbeyoğlu için öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, oyuncu Binnur Kaya, Meral Çetinkaya, Tülin Oral, Salih Kalyon'un da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı katıldı. Güzelbeyoğlu'nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.



Çok üzgün olduğunu söyleyen oyuncu Tülin Oral, ‘'Bir yaştan sonra hepimiz bekliyoruz, epey bir yaşadık ama önden gidene üzülüyoruz tabi arkada kalan olarak. Arif 40 senelik arkadaşımdı, eşi de öyle. Eşi daha önce gitti maalesef. Arif ile çok iyi arkadaştık, meslek olarak da tabi çok beraber olduk, eşitle birlikte beraber tabi, çok iyi arkadaşım ve dostumdu. Yabancı Damat 'da beraber oynamaktan çok mutlu oldum. İkimiz de o kadar güzel günler geçirdik ki o dizide. Çok güzel günler geçirdik onunla, 40 sene de uzun bir süre ama birlikte çalışmamız beni çok memnun etmişti. Hatta bu hafta içerisinde ona gitmeyi düşünüyordum, kısmet olmadı ama telefonda konuştuk hep. Birbirimize hep derdimizi anlattık, ‘ben iyiyim Tülin merak etme' dedi bana. O bana kötü bir sürpriz yaptı, üzgünüm. Büyük bir kayıp, sanat dünyası ve insanlık için” dedi.





Oyuncu Salih Kalyon ise Dostlar Tiyatrosu'nda kendisiyle tanıştığını söyleyerek, ‘'Dostlar Tiyatrosu'nun kurucuları arasındaydı. Başar Sabuncu'nun ‘Zemberek' adlı oyununda birlikte oynama şansına sahip olduk. Daha sonra ‘Bizimkiler' dizisinin müziklerini yaptı ve bir takım bazı bölümlerde rol aldı. Çok değerli, mimar, müzisyen, çok yönlü bir sanatçı ağabeyimiz, babamız. Bugün aramızdan ayrıldı, ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı. (İHA)