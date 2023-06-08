Arif Develi’ye ailesinden vefa belgeseli

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Nuri Develi tarafından babasına vefa niteliğinde hazırlanan “Arif Olmak” adlı belgeselin galası, Türk pop müziğinin usta ismi Erol Evgin’in konseriyle birlikte önceki akşam Zorlu PSM’de gerçekleştirildi.

Lansmana; basın, cemiyet, influencer, iş dünyası ve gastronomi tutkunlarına kadar geniş bir davetli topluluğu katıldı. Gecenin konukları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de vardı.

Şahin yaptığı konuşmada Arif Develi’nin başarı hikâyesini ve Develi markasının önemini vurguladı. Lansman Erol Evgin’in unutulmaz şarkılarıyla renklendi.

Hülya-Abdullah AvcıBurak-Öznur YakınNeşe-Erol GönülDidem BalçınFatma ŞahinAslıhan Koruyan SabancıAhmet Nur Çebi - Serhan Çetinsaya - Gizem-Fırat Fidan