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Arif Develi’ye ailesinden vefa belgeseli

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#Arif Develi#Arif Olmak#Zorlu PSM
Arif Develi’ye ailesinden vefa belgeseli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 08:41

Develi Restoranları’nın kurucusu Arif Develi’nin hayatı belgesel oldu.

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Nuri Develi tarafından babasına vefa niteliğinde hazırlanan “Arif Olmak” adlı belgeselin galası, Türk pop müziğinin usta ismi Erol Evgin’in konseriyle birlikte önceki akşam Zorlu PSM’de gerçekleştirildi.

Lansmana; basın, cemiyet, influencer, iş dünyası ve gastronomi tutkunlarına kadar geniş bir davetli topluluğu katıldı. Gecenin konukları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de vardı.

Şahin yaptığı konuşmada Arif Develi’nin başarı hikâyesini ve Develi markasının önemini vurguladı. Lansman Erol Evgin’in unutulmaz şarkılarıyla renklendi. 

Arif Develi’ye ailesinden vefa belgeseli

Hülya-Abdullah Avcı
Arif Develi’ye ailesinden vefa belgeseli

Burak-Öznur Yakın
Arif Develi’ye ailesinden vefa belgeseli

Neşe-Erol Gönül
Arif Develi’ye ailesinden vefa belgeseli

Didem Balçın
Arif Develi’ye ailesinden vefa belgeseli

Fatma Şahin
Arif Develi’ye ailesinden vefa belgeseli

Aslıhan Koruyan Sabancı
Arif Develi’ye ailesinden vefa belgeseli

Ahmet Nur Çebi - Serhan Çetinsaya - Gizem-Fırat Fidan



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#Arif Develi#Arif Olmak#Zorlu PSM

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