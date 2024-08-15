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Arda Turan'ın en zor yüzleşmesi!

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#Arda Turan#Aslıhan Doğan Turan#Fatih Terim
Arda Turanın en zor yüzleşmesi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 09:48

Arda Turan’ın hayatının anlatıldığı “Arda Turan: Yüzleşme” belgeselinin galası yapıldı. Eski futbolcu, “Oğullarıma, eşime ve isteyen gençlere bırakmak istediğim bir miras bu belgesel” dedi.

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Arda Turan’ın yaşamını ve kariyerini anlatan Prime Video’da yayınlanan “Arda Turan: Yüzleşme” belgeselinin galası önceki akşam Paribu Cineverse Kanyon’da yapıldı.

Gösterime sanat ve spor dünyasından ünlü isimler katıldı. Arda Turan, “Yüzleşme çok güzel ama bir o kadar da zor bir kelime. Hele insanın kendisiyle yüzleşmesi gerekiyorsa daha da zor. Biz geçtiğimiz 8 ay boyunca, futbola âşık bir çocuğun başarı hikayesini, umutlarını, mutluluklarını, inişlerini, çıkışlarını, pişmanlıklarını anlatmaya çalıştık. Ben acısıyla, tatlısıyla bu hikayemle gurur duyuyorum. Oğullarıma, eşime ve isteyen gençlere bırakmak istediğim bir miras bu belgesel” dedi.

Arda Turanın en zor yüzleşmesi

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Konsepti Okan Can Yantır’a ait olan ve yaratıcı yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği “Arda Turan: Yüzleşme”, yarın dünya genelinde Prime Video üyeleri için yayınlanacak.

12 yaşından beri tanıyorum

Fatih Terim, “Arda’yı 12 yaşından beri tanırım. Sevinçlerine, üzüntüsüne, yükselişi, başarısı ve sırlarına hakimim. Türkiye’nin en kariyerli futbolcusu ve en kariyerli hocalardan birisi olacağına da inancım tam” dedi.

Arda Turanın en zor yüzleşmesi

Kusurlarıyla barışık

Hasan Can Kaya, “Hem bir arkadaşı olarak hem de bir futbolsever olarak heyecanlıyım. Kusurlarıyla barışık ve onları da anlatmayı seven birisi Arda Turan” dedi.

Arda Turanın en zor yüzleşmesi

UMUYORUM Kİ EVLENDİĞİM KİŞİ BERTUĞ OLUR

Futbolcu Bertuğ Yıldırım ile aşk yaşayan Ala Tokel de davetteydi. Tokel, sevgilisi ile yüzük takması hakkında, “Bu aileler arasında yapılmış bir şey değil. Biz aramızda sevgimizin simgesi olarak taktık bunu. Doğru zamanda umuyorum ki evlendiğim kişi Bertuğ olur. Hangi takıma giderse de yurt dışında ben de yanında gitmeyi düşünüyorum” dedi.

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Arda Turanın en zor yüzleşmesi

Komşuyuz

Mustafa Ceceli ve Selin İmer de “Arda Turan Yüzleşme” belgeselinin galasına katıldı. Ceceli, “Çok yakın bir arkadaşım aynı zamanda komşuyuz. Şimdi Arda Güler bu başarı bayrağını ondan devralıyor” dedi.

Arda Turanın en zor yüzleşmesi

Benim dostumdur

Arda Turan’ın yıllar önce adının aşk dedikodularına karıştığı ve daha sonra arkadaş olduklarını söylediği Zeynep Selvili gala gecesi bir paylaşım yaptı.

Arda Turanın en zor yüzleşmesi

Selvili paylaşımında şunları yazdı: “Arda Turan benim dostum. Yıllarca yediğimin içtiğimin ayrı gitmediği, en kötü zamanlarımda hep yanımda olmuş, sevdiğim biri. Siz benim gördüklerimi görmediğiniz için, hatalarından dolayı onu sevmeyebilirsiniz. O da kendini hatalarından dolayı hırpalıyor zaten. Ve fakat o kadar mutluyum ki böyle bir belgesel çekildi diye. Benim senelerdir gördüğüm insanı sonunda herkes görebilecek. Benim senelerdir doğrusunu bildiğim mevzuları artık herkes öğrenecek...” 

 

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#Arda Turan#Aslıhan Doğan Turan#Fatih Terim

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