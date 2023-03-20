Arda Turan'ın 42 milyonluk Bebek turu

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Yeni aracıyla sahil turu atan eski futbolcu, muhabirlere selam verdi.

Dünyanın en lüks otomobillerinden Rolls-Royce Cullinan, ‘kraliyet aracı’ olarak da biliniyor. Bu otomobilden Türkiye’de yalnızca birkaç tane bulunuyor. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Bebek göründü

Sosyetenin ünlü çifti Nazlı-Hacı Sabancı, önceki gece Beykoz’daki bir mekânda arkadaşlarıyla buluştu. İlk bebeğine hamile olan ve karnı belirginleşen Nazlı Sabancı, çıkışta muhabirleri görünce duraksadı. Eşi Hacı Sabancı’nın ikna etmesiyle yürümeye devam eden Sabancı, soruları yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

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Köpük’le poz verdi

Didem Soydan önceki gün Köpük isimli köpeği ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Yağmurlu havada gezmeye çıkan Soydan’ın keyifli hali gözlerden kaçmadı. Ünlü model, gazetecilere Köpük’le poz da verdi. (Behlül AYDIN)

Yine yenerim

Kanser tedavisi gören Aydemir Akbaş, Florya’da hizmete giren Mutlu Et Kebap ve Kahvaltı Salonu’nun açılışına katıldı.

Usta oyuncu, sağlık durumuyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “İkinci kemoterapiye girdim. Toplamda altı kemoterapiye gireceğim. Kan tahlilleri iyiye gidiyor. Bu ikinci kanser. İlkini yendim, bunu da yenerim.”

Acun sayesinde buralara geldim

Nagihan Karadere, Mutlu Et’in açılışında “Adanalıyım eti çok seviyorum. Acun Ilıcalı ile de hiçbir problemim yok. Ona asla saygısızlık yapmadım çünkü burada olmamın yegane sebebi Acun beydir. Onun sayesinde buralara geldim. Kendisini çok seviyorum” dedi.

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Yeni yaşını da sergide kutladı

Oyuncu Bekir Aksoy ve eşi Nazife Aksoy’un 3 yaşındaki oğulları Asil Aksoy’un resimleri, Nişantaşı’ndaki Selahattin Kara Art Studio’da açılan sergiyle beğeniye sunuldu. Aksoy çifti, sergide oğullarının yeni yaşını da pastayla kutladı.

Nusret’in spor tarzı

Nusret Gökçe, spor yaptığı anları 51.3 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştı. Güneş gözlüğü, leopar desenli şortu ve siyah çoraplarıyla ayna karşısında spor yapan Gökçe’nin paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

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Depremzede çocuklar için bileklik

Oyuncu Aslı Samat, geçen günlerde Kahramanmaraş’taydı. Samat, depreminin kendisini derinden yaraladığını söyledi. Oyuncu, depremzede çocuklar için el işçiliği ile bileklik hazırladığını ve çocuklara taktığını da dile getirdi: “Evde tekrar bileklik hazırlayıp yakın zamanda yine gideceğim.” (Behlül AYDIN)