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Arda Turan'dan büyük jest! Arabasını garsona ödünç verdi

#Arda Turan#Aslıhan Turan#Sevgililer Günü
Arda Turandan büyük jest Arabasını garsona ödünç verdi
Fuat Çağdaş

Galatasaray’ın kaptanı Arda Turan, Bebek’te müdavimi olduğu kafede çalışan gencin ilginç isteğini geri çevirmedi.

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Kafe çalışanı genç, kız arkadaşına 14 Şubat Sevgililer Günü sürprizi yapmak için ünlü futbolcudan 2 yıl önce satın aldığı 4 milyon TL değerindeki Audi RS 6 marka arabasını ödünç istedi.

Turan, durumunu anlatan gencin bu isteği karşısında şaşırdı, ancak onu kırmayıp aracını verdi.

Genç, 14 Şubat günü sevgilisini evinden Arda Turan’ın arabasıyla aldı ve ona Sevgililer Günü’ne özel çeşitli sürprizler yaptı.

Aslıhan Turan’la evli olan Arda Turan’a geçtiğimiz günlerde Sevgililer Günü’yle ilgili düşünceleri sorulmuş, ünlü futbolcu şöyle konuşmuştu:

“Özel günlük bir şey yok. Seven adama özel gün mü olurmuş? Sürpriz falan hazırlamadım. Zaten sevdiklerim için her zaman bir şeyler yaparım. O yüzden özel günlerle alakalı şeyleri sevmiyorum.”

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Arda Turan futbolu bırakıyor mu?

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Önceki gün Etiler'de görüntülenen Galatasaray’ın kaptanı Arda Turan, ligde zor günler geçiren takımı için “Biz böyle sıkıntılı dönemler için varız, toparlarız” ifadelerini kullandı.

Turan, “Futbol kariyerinizi ne zaman sonlandırmayı planlıyorsunuz?” şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

“Böyle bir karar verilecekse oturur ailemle, Fatih (Terim) Hoca’yla, kulüple konuşurum. Danışıp öyle karar vermek lazım. Bunlar önemli kararlar. Dışarıdaki dedikoduyla verilecek kararlar değil. Benim çok özel ve güzel bir kariyerim var.”

Arda Turandan büyük jest Arabasını garsona ödünç verdi

Arda Turan, 4 milyon TL değerindeki Audi RS 6 marka arabasını 2 yıl önce satın almıştı. 

 

 

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#Arda Turan#Aslıhan Turan#Sevgililer Günü

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