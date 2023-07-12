Arda Güler'in Galatasaraylı sevgilisi

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FENERBAHÇE’nin genç futbolcusu Arda Güler, İspanya La Ligi ekiplerinden Real Madrid’le 6 yıllık sözleşme imzaladı. Başarısıyla dünyanın bir anda gündemine oturan ünlü futbolcunun özel hayatı da merak konusu oldu. Geçen gün Madrid’e giden Arda Güler, havalimanında bir kız arkadaşı ile görüntülendi. Genç yıldızın İspanya’da her an yanında bulunan kişinin ise Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nda forma giyen Duru Nayman olduğu ortaya çıktı. İkilinin aşk yaşadıkları da iddia edildi.



FENERBAHÇE’DE

TANIŞTILAR

Duru Nayman ise Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nda guard olarak oynuyor. Ayrıca 23 numaralı formanın sahibi. 2005 doğumlu olan Nayman, henüz 18 yaşında. Genç basketbolcu, daha önce Fenerbahçe’de de oynadı. İki sporcunun ise bu sıralarda tanıştığı tahmin ediliyor. Ayrıca Arda Güler Real Madrid ile sözleşme imzalarken Duru Nayman, futbolcunun ailesiyle beraber ön sıradan töreni takip etti.



Duru Nayman, futbolcunun ailesiyle Real Madrid’deki sözleşme imzalama törenini izledi.