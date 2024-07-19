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Arda Güler ile sevgilisi Duru Nayman Bodrum'da

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#Arda Güler#Duru Nayman#Bodrum
Arda Güler ile sevgilisi Duru Nayman Bodrumda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 08:38

Futbolun parlayan yıldızı Arda Güler, Bodrum tatilinde sevgilisi Duru Nayman’la görüntülendi. Nayman’ın genç futbolcuya hayranlık dolu bakışları dikkat çekti.

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Avrupa Futbol Şampiyonası’nda sergilediği performansla takdir toplayan A Milli Futbol Takımı ve Real Madrid’in yıldız ismi Arda Güler, Bodrum’da yorgunluk atıyor.

Arda Güler ile sevgilisi Duru Nayman Bodrumda

Genç futbolcuya tatilde sevgilisi Duru Nayman’la arkadaşları eşlik ediyor.

Arda Güler ile sevgilisi Duru Nayman Bodrumda

PLAJ VOLEYBOLU OYNADILAR

19 yaşındaki futbolcu ve sevgilisi, önceki gün Titanic Luxury Collection Bodrum’un plajında objektife yansıdı. Bir süre dolaşan ikili, daha sonra plaj voleybolu oynadı. Sevgililer, 1.5 saat süren maçta birbirlerine rakip oldu. 

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Arda Güler ile sevgilisi Duru Nayman Bodrumda

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#Arda Güler#Duru Nayman#Bodrum

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