Arda Güler ile sevgilisi Duru Nayman Bodrum'da

Haberin Devamı

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda sergilediği performansla takdir toplayan A Milli Futbol Takımı ve Real Madrid’in yıldız ismi Arda Güler, Bodrum’da yorgunluk atıyor.

Genç futbolcuya tatilde sevgilisi Duru Nayman’la arkadaşları eşlik ediyor.

PLAJ VOLEYBOLU OYNADILAR



19 yaşındaki futbolcu ve sevgilisi, önceki gün Titanic Luxury Collection Bodrum’un plajında objektife yansıdı. Bir süre dolaşan ikili, daha sonra plaj voleybolu oynadı. Sevgililer, 1.5 saat süren maçta birbirlerine rakip oldu.

Haberin Devamı