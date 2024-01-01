Arda Anarat: Çekimlerde gerçeklik duygusunu yaşadık

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◊ “Nefes-Yer Eksi İki” adlı sinema filminiz vizyona girdi, hayırlı olsun. Nasıl geçti çekimler?

- Çekimler keyifliydi. Niğde’de 1.5 ay süren, yaz aylarında da olsa kışı hiç aramadığımız bir setti. Her şeye rağmen birbiriyle çok güzel kaynaşmış bir ekiptik.

◊ Nasıl bir karaktere hayat verdiniz?

- Ali Onbaşı; aslında yaşı gelince her Türk gencinin vazifesi olan askerliği yerine getiren altın yürekli, komutanına sıkı sıkıya bağlı, cesur bir genç.

◊ Gerçek bir hayat hikayesinden yola çıkılarak çekilen bir yapım, zaten konu Mehmetçik olunca duygulanmamak elde değil. Çekimlerde sizi en çok etkileyen ne oldu?

- Bir sahnenin çekimi sırasında filmimizin danışmanlarından Şafak komutanımız, çektiğimiz sahne ona kendi yaşadığı bir anıyı hatırlattığı için duygulanmıştı. Yaptığımız işin bir yanında gerçeği yansıttığını sıcağı sıcağına deneyimlemiş olmuştum.

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◊ Film vizyonda, aldığınız en farklı yorum ne oldu izleyicilerinizden?

- Genel olarak güzel tepkiler geldi. İzleyen herkese teşekkürler.

İKİMİZ DE SEVDİKLERİMİZE ÖNEM VERİYORUZ

◊ Çınar karakteriyle benzer ve farklı yönleriniz neler?

- İkimiz de sevdiğimiz insanlara önem veren ve onlar için fedakarlıklar yapan insanlarız. Ama Çınar, bana göre biraz daha tez canlı hareket ediyor diyebilirim.

◊ Küçük yaşlardan beri sektördesiniz ama “Yargı”yla daha çok popülarite yakaladınız gibi duruyor. Dönüm noktası diyebilir miyiz?

- Açıkçası kariyerimin bazı noktalarında da söylenmişti. Elbette geniş kitleler tarafından yaptığım işin beğenilmesi, alkışlanması asıl amacım ama bir patlama noktası aramaktansa hep daha çok çalışarak daha iyi yerlere gelmeye çalışıyorum. “Yargı” dizisi bana kariyerim adına çok önemli dersler öğretti.

EVCİMENİMDİR

◊ İş dışında neler yaparsınız, bilmediğimiz hobileriniz var mı mesela...

- Genelde evcimenimdir. Boş vakitlerimde evde olmayı severim. Akşamları güzel bir filmi ve güzel bir yemeği kolay kolay hiçbir şeye değişmem.

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ÇINAR, “YARGI”NIN BELA PARATONERİ

◊ Gelelim ilgiyle izlenen “Yargı” dizisine... Dizi temposu nasıl gidiyor?

- Son haftalarda hikayenin temposu artıkça setin de temposu arttı. “Yargı” ekibiyle çalışmak büyük bir keyif.

◊ Sosyal medyada okuduğum kadarıyla Çınar karakteri çok tepki çekiyor davranışlarıyla! Sizin mesela yolda yürürken Çınar için aldığınız en komik tepki ne oldu?

- Çınar’ın, “Yargı” evrenindeki bela paratoneri olması benim de bir izleyici olarak canımı sıktığı zamanlar oluyor. Ama ben bir süredir kendisi ile içli dışlı oldukça aslında niyetinin kötü olmadığına, hayatın onu getirdiği kötü noktalar olduğuna inanıyorum. (Gülüyor)