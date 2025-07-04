×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

"Arazi aracımla gerekirse su, hasta taşırım" Çelik yangın bölgesinde

Güncelleme Tarihi:

#Çelik#Yangın#ORMAN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 11:45

Bir haftadır Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Özellikle Ege ve Akdeniz’deki sahil beldeleri alev alev yanıyor. Ödemiş’te iki can kaybı yaşandı. İzmir'in Ödemiş ve Buca ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edilirken Çeşme ilçesindeki yangın ise kontrol altına alındı.

Haberin Devamı

Türkiye'nin yüreğini yakan bu yangınların ardından yeni klip yayınını erteleyen ünlü sanatçı Çelik yangın bölgesine gitti. Duyarlılık yaratmak için sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan sanatçı " Ekran başında çaresiz durmak veya sosyal mecralardan laf yarıştırmaktansa sahaya gelmeyi seçtim. Arazi aracımla gerekirse su gerekirse hasta taşırım." dedi.

EKRAN BAŞINDA BOŞ KONUŞMAYI DEĞİL...

Çelik sözlerine söyle devam etti:
Bu cennet vatanın ormanlarını, canlılarını, taşını ve toprağını var gücümüzle savunmak boynumuzun borcudur. Ekran başında boş konuşmayı değil, sahada gücüm dahilinde çalışmayı tercih ediyorum bugün. Arazi aracım ve ekibimle derhal yola çıkıyoruz, İzmir’de gönüllü olarak bizi görevlendirecek ilgili kurum ve kuruluşların görevlilerinin iletişimini rica ederim.

Gözden KaçmasınBilge Öztürk duyurdu: Yangında sörf okulumuz yandıBilge Öztürk duyurdu: Yangında sörf okulumuz yandı!Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınSon dakika İzmir orman yangını: İzmirin Çeşme, Ödemiş ve Buca ilçelerinde korkunç manzara Orman yangınları ile mücadele sürüyorSon dakika İzmir orman yangını: İzmir'in Çeşme, Ödemiş ve Buca ilçelerinde korkunç manzara! Orman yangınları ile mücadele sürüyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çelik#Yangın#ORMAN

BAKMADAN GEÇME!