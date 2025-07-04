"Arazi aracımla gerekirse su, hasta taşırım" Çelik yangın bölgesinde

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Türkiye'nin yüreğini yakan bu yangınların ardından yeni klip yayınını erteleyen ünlü sanatçı Çelik yangın bölgesine gitti. Duyarlılık yaratmak için sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan sanatçı " Ekran başında çaresiz durmak veya sosyal mecralardan laf yarıştırmaktansa sahaya gelmeyi seçtim. Arazi aracımla gerekirse su gerekirse hasta taşırım." dedi.



EKRAN BAŞINDA BOŞ KONUŞMAYI DEĞİL...

Çelik sözlerine söyle devam etti:

Bu cennet vatanın ormanlarını, canlılarını, taşını ve toprağını var gücümüzle savunmak boynumuzun borcudur. Ekran başında boş konuşmayı değil, sahada gücüm dahilinde çalışmayı tercih ediyorum bugün. Arazi aracım ve ekibimle derhal yola çıkıyoruz, İzmir’de gönüllü olarak bizi görevlendirecek ilgili kurum ve kuruluşların görevlilerinin iletişimini rica ederim.